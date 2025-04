FOTO Šveđanka Alicia potrošila 100.000 £ na operacije: 'Želim biti što plastičnija, kao Barbie'

Šveđanka Alicia Almira (32) koja živi u Ujedinjenom Kraljevstvu potrošila je gotovo 100.000 funti kako bi se transformirala u ono što sama naziva “plastičnom lutkom po mjeri” i “tradicionalnom bimbo djevojkom”. Svoj put transformacije započela je kada je imala 21 godinu, a tijekom posljednjih deset godina podvrgnula se brojnim estetskim zahvatima – uključujući više operacija povećanja grudi, rinoplastiku, filere na čelu, oko očiju, u obrazima, čeljusti i usnama, kao i botoks.

Foto: Instagram/Alicia Amira

Od nekada prirodne plavuše, Alicia se u potpunosti promijenila u ono što sama naziva "plastičnom lutkom po narudžbi", a promjenom se sama pohvalila u objavi na svom Instagram profilu.

Na svom Instagram profilu broji više od 94.000 pratitelja, a Alicia se opisuje kao “tradicionalna bimbo djevojka".

- Ponosno vraćam staromodne vrijednosti, ali u Bimbo stilu - napisala je, pozirajući s ružičasto-crvenom tortom na kojoj je glazura ispisivala riječ “Bimbo”.

Naime, pojam bimbo tradicionalno se veže uz žene koje njeguju specifičan, često prenaglašeno ženstven izgled - obično uključuje veliko poprsje, duge (često plave) ekstenzije, gustu šminku, umjetne trepavice te odjeću koja naglašava figuru, u pravilu u ružičastim, pastelnim ili blještavim tonovima.

Alicia, koja zarađuje ozbiljan novac preko svoje OnlyFans stranice, otvoreno kaže da želi izgledati što je moguće više plastično i da joj je cilj “inspirirati i druge djevojke da učine isto”.

Foto: Instagram/Alicia Amira

Ranije je izjavila da vjeruje kako je "ženska uloga da udovolji svom muškarcu" i da treba biti najbolja moguća "trofejna supruga". Pojam je to koji se koristi za opis žene koja je u braku ili vezi s imućnim, često starijim muškarcem, pri čemu je njezin fizički izgled istaknut kao glavna "vrijednost" ili razlog zbog kojeg je u toj vezi.

Često dijeli provokativne fotografije na kojima pozira u minimalnoj odjeći, a tvrdi da izgleda poput Barbie lutke.

Foto: Instagram/Alicia Amira

- Izbrisala sam tko sam nekad bila kako bih postala plastična 'bimbo' djevojka. Neprestano se borim protiv stigme i treba mnogo hrabrosti da ostaneš vjeran svojim uvjerenjima, snovima i načinu života kada su oni smatrani ‘kontroverznima'. Zanimljivo mi je što se moja uvjerenja smatraju kontroverznima, iako su zapravo sve samo ne to – naprotiv, ona su tradicionalna.

Foto: Instagram/Alicia Amira

Oduvijek su me privlačili ekstremi i željela sam izgledati kao bimbo djevojka. Neki misle da sam luda, ali ne žalim zbog operacija. Zapravo, željela bih da mi grudi budu još veće u budućnosti. Želim izgledati što plastičnije i inspirirati druge djevojke da naprave isto. Ne vjerujem da ću ikada prestati s operacijama. One su velik dio mene. Bimbo djevojke ne stare, one samo postaju sve plastičnije - napisala je na društvenoj mreži X.

Alicia je u intervjuu za Truly izjavila da bi ljudi trebali “odbaciti feminizam i prigrliti ženstvenost”, te se otvoreno proglasila anti-feministkinjom.

- Ne slažem se da bi muškarci i žene trebali biti potpuno isti. Vjerujem da je ženska uloga da udovolji svom muškarcu i da bude najbolja moguća ‘trofejna supruga’. Volim mu kuhati, čistiti kuću i pustiti njega da popravlja auto i kosi travu - rekla je.

Foto: Instagram/Alicia Amira

Alicia kaže da je oduvijek željela izgledati kao “bimbo” još otkako je imala devet godina, nadahnuta likovima iz danske serije King’s Girls. Odrasla je u tradicionalnoj obitelji, pa je zadržala svoj prirodni izgled sve dok nije s 18 godina otišla na studij u Kopenhagen. Tada je počela s tetovažama, a s vremenom je težila sve ekstremnijim estetskim zahvatima.

Foto: Instagram/Alicia Amira

- U današnjem društvu pobjeđuju oni koji najglasnije viču… ali ako dovoljno dugo šutiš, shvatiš da nisam jedina s ovim uvjerenjima.

Većina ljudi jednostavno ne želi voditi borbu s osudama koje dolaze kad otvoreno govore o svojim uvjerenjima, i ne krivim ih zbog toga.

Znam da moj način života i moja uvjerenja nisu za svakoga, ali ipak, stojim iza svega što sam rekla.

U potpunosti vjerujem u tradicionalne spolne uloge i u to da žena treba prigrliti svoju ženstvenost - dodala je na X-u.

Foto: Instagram/Alicia Amira

Kad je imala 25 godina, skupila je oko 3.500 funti kako bi ugradila prve implantate i povećala grudi s košarice D na J – unatoč tome što je visoka 168 cm i nosi veličinu 36.

Foto: Instagram/Alicia Amira

Alicia vjeruje da je dosad ukupno potrošila gotovo 100.000 funti na estetske i plastične zahvate.

Za razliku od svoje konzervativne obitelji, 32-godišnjakinja kaže da bi u potpunosti podržala i vlastitu djecu ako bi poželjela krenuti njezinim stopama.

- Ako moja kći stvarno bude željela velike grudi i sve ostalo, onda bih je osobno odvela kirurgu - rekla je.