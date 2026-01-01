FOTO Slavlje je završilo, kaos ostao: Trg bana Jelačića nakon dočeka zatrpan raznim smećem

Tisuće ljudi slavile su ulazak u 2026. uz Dubiozu kolektiv i bogat program, ali nakon proslave Nove godine za Zagrepčanima i njihovim gostima ostala je hrpa smeća - od boca, konfet, limenki i pirotehnike
Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i ove se godine, 31. prosinca, okupilo na tisuće građana i turista kako bi zajedno ispratili staru i dočekali novu godinu. Glazbeni spektakl trajao je satima, a kulminirao je točno u ponoć.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i ove se godine, 31. prosinca, okupilo na tisuće građana i turista kako bi zajedno ispratili staru i dočekali novu godinu. Glazbeni spektakl trajao je satima, a kulminirao je točno u ponoć. |
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i ove se godine, 31. prosinca, okupilo na tisuće građana i turista kako bi zajedno ispratili staru i dočekali novu godinu. Glazbeni spektakl trajao je satima, a kulminirao je točno u ponoć.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Program je započeo u 19.30 sati nastupom benda Idem, a nastavili su Luzeri koji su trg napunili punk-rock energijom. Elemental je publiku rasplesao svojim pop i elektro hitovima, dok je Dubioza kolektiv u 23.30 sati preuzela pozornicu i uvela okupljene u 2026. godinu uz prepoznatljive hip-hop i reggae ritmove.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
No dok je noć bila ispunjena glazbom, plesom i veseljem, prizor koji je ostao nakon što su se posjetitelji razišli bio je znatno manje svečan. Trg bana Jelačića ostao je prekriven bocama, plastičnom ambalažom, limenkama, konfetima, razbijenim staklom i ostacima pirotehničkih sredstava.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Gomile otpada jasno su pokazale koliki je trag masovno slavlje ostavilo iza sebe. Djelatnici gradske Čistoće imali su pune ruke posla već u ranim jutarnjim satima.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Nakon što su posljednji posjetitelji napustili trg, krenulo je višesatno čišćenje kako bi se središte Zagreba vratilo u uobičajeno stanje.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL