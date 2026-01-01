FOTO Slavlje je završilo, kaos ostao: Trg bana Jelačića nakon dočeka zatrpan raznim smećem

Program je započeo u 19.30 sati nastupom benda Idem, a nastavili su Luzeri koji su trg napunili punk-rock energijom. Elemental je publiku rasplesao svojim pop i elektro hitovima, dok je Dubioza kolektiv u 23.30 sati preuzela pozornicu i uvela okupljene u 2026. godinu uz prepoznatljive hip-hop i reggae ritmove. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL