BOCE, LIMENKE, KONFETI...

FOTO Slavlje je završilo, kaos ostao: Trg bana Jelačića nakon dočeka zatrpan raznim smećem

Tisuće ljudi slavile su ulazak u 2026. uz Dubiozu kolektiv i bogat program, ali nakon proslave Nove godine za Zagrepčanima i njihovim gostima ostala je hrpa smeća - od boca, konfet, limenki i pirotehnike
Nakon proslave Nove godine ostala je velika količina otpada na glavnom Zagrebačkom trgu
Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i ove se godine, 31. prosinca, okupilo na tisuće građana i turista kako bi zajedno ispratili staru i dočekali novu godinu. Glazbeni spektakl trajao je satima, a kulminirao je točno u ponoć. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i ove se godine, 31. prosinca, okupilo na tisuće građana i turista kako bi zajedno ispratili staru i dočekali novu godinu. Glazbeni spektakl trajao je satima, a kulminirao je točno u ponoć. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
