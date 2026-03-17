FOTO Svijet u šoku, je li moguće da je ovaj čovjek blizu penzije?

Riječ je o Chuandu Tanu koji već desetljećima privlači pažnju svojim mladolikim izgledom i impresivnom formom...
Chuando Tan započeo je karijeru kao model još 1980-ih godina, nakon čega se okušao i u glazbi, izvodeći pop balade. Danas je poznat i kao influencer s više od dva milijuna pratitelja na Instagramu, gdje redovito dijeli fotografije iz svakodnevnog života – od posjeta restoranima, treninga u teretani pa sve do opuštanja na plaži.
Kako bi održao svoju formu, Chuando trenira tri puta tjedno, a svaki trening traje oko sat i pol. Često mu govore da izgleda upola mlađe nego što jest, što pripisuje gustoj kosi, besprijekornoj koži i isklesanom tijelu.
Bivši pop pjevač 60. rođendan proslavio je u ožujku, a tim je povodom podijelio fotografije na kojima drži balone dok sjedi na haubi svog Jeep Wranglera.
Razmišljajući o životu i godinama, poručio je: „Danas, na svoj 60. rođendan, podsjećam se da je vrijeme jedino pravo bogatstvo. Svaki izlazak sunca dolazi kao nasljedstvo, a ne kao jamstvo. Zahvalan sam što još uvijek stojim na ovoj Zemlji. Mudriji put sada je jednostavan: svakodnevno se vraćati prirodi i sunčevoj svjetlosti te uskladiti se s onim što traje.”
Chuando, koji dolazi iz Singapura, dodao je i jednostavnu želju: „Želim mir na Zemlji.”
U ranijem intervjuu otkrio je i tajne svog mladolikog izgleda. Naglasio je kako genetika igra veliku ulogu, ali i da su zdrava prehrana i redovita tjelovježba ključni faktori. Ipak, ističe još jednu važnu stvar:
„Ono si što misliš – kako se osjećaš iznutra, to ćeš s vremenom i postati.”
Također savjetuje da se s godinama u trening uključe složene (kompleksne) vježbe kako bi se očuvala mišićna masa i razina testosterona, koji su, prema njegovim riječima, važni za usporavanje starenja.
Što se prehrane tiče, preferira jednostavne obroke poput juhe s ribom i povrćem uz rižu, kuhane ili pečene piletine s rižom i povrćem te rezance s govedinom.
Ipak, priznaje da vikendom, kada je s prijateljima, voli biti opušteniji.
Chuando Tan tako i u šestom desetljeću života ostaje primjer kako discipliniran način života, pozitivan stav i briga o tijelu mogu rezultirati zavidnom energijom i izgledom.
