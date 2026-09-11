NE TREBAJU IM PERAJE FOTO SVINJOTOK Opa, kakve plivačice! Druže se s turistima

Grčki Atokos, mali nenaseljeni otok u Jonskom moru nedaleko od Itake, poznat je po neobičnim stanovnicima - crnim mediteranskim svinjama. Najčešće se pojavljuju u uvali One House Bay, gdje prilaze turistima, ulaze u more i plivaju među kupačima. Upravo su takve snimke pretvorile otok u hit na društvenim mrežama. Kako su svinje ondje stigle, nije poznato. Jedna priča kaže da ih je doveo vlasnik otoka, a druga da su ih ostavili ribari ili pastiri.

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu