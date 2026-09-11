TRAŽI SE PEPELJUGA 'Zaspala je u haustoru zgrade na Trešnjevci i ostavila štikle. Curo, javi se!'

Susjed je ustao i izašao iz stana i vidio djevojku koja spava u haustoru zgrade, započela je priču djevojka iz Zagreba koja trenutno čuva ostavljene stvari nepoznate 'Pepeljuge'. Objavu o portazi djevojke je objavila u Facebook grupi Trešnjevka Sjever.

Kako nam je rekla, sve se dogodilo sa subote na nedjelju u ranim jutarnjim satima u zgradu u Okićkoj ulici na Trešnjevci.

- Ušla je mlađa djevojka koja koliko znamo nije stanarka zgrade. U nedjelju ujutro gospodin koji često dolazi u zgradu zbog brige o jednom stanu primijetio je djevojku kako spava ispred ulaznih vrata. O tome je obavijestio stanare. Kada je prvi stanar izašao i vidio poruku djevojke više nije bilo - ispričala je.

Foto: Facebook

Dodala je kako je iza sebe ostavila torbicu marke Longchamp. U torbici se ne nalazi i jedna stvar po kojoj bi se eventualno mogla identificirati vlasnica.

- Ostale su i štikle veličine 40. Pretpostavljamo da je djevojka možda zamijenila zgradu ili nije mogla ući u stan pa je zaspala pred vratima. Sve njezine stvari su sačuvane. Ako se vlasnica javi vratit ćemo joj ih - kazala je.