FOTO Tajna pravila u svijetu swingera: Diskrecija je zakon, postoje i 'sigurnosne' riječi...

Svijet svingera izgrađen je na iznimno strogim temeljima. Svingeri su parovi u braku ili ozbiljnoj vezi koji se upuštaju u nemonogamne seksualne aktivnosti uz prethodni, potpuni i entuzijastični pristanak svojih partnera. Za njih, ovo nije prevara, već način da istraže svoju seksualnost i ojačaju vezu kroz radikalnu iskrenost. Kako bi se osigurala sigurnost, poštovanje i zabava za sve uključene, svingerska zajednica funkcionira prema nizu nepisanih, ali i strogo nametnutih pravila. 'Prokopali' smo njihove zajednice i ovo su ključni principi koji 'upravljaju' ovim svijetom.
"Ne" znači "ne". Zlatno i kardinalno pravilo svinger svijeta. Kada netko kaže "ne", to je kraj svake rasprave. Nema nagovaranja, pritiska ili "mijenjanja mišljenja". Nepoštivanje ovog pravila rezultira trenutačnim izbacivanjem iz svakog kluba ili s privatne zabave. | Foto: CANVA, ilustracija
