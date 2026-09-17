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VELIKA GALERIJA

FOTO Tangice, akrobacije i malo roštilja! Ovih 100 top fotki s naših plaža grijat će vas u jesen

Ljeto se bliži kraju, nad Hrvatsku su se nadvili sivi oblaci, s temperaturama od iznad 30 stupnjeva Celzijevih pozdravili smo se do iduće godine... U velikoj galeriji pogledajte najbolje fotografije ovog ljeta s hrvatskih plaža, onih na moru i onih u unutrašnjosti, uživalo se u osvježenju širom Lijepe naše. Bilo je tu raznih akrobacija, puno tangica, nešto roštiljanja... Krenimo s galerijom.
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Split: Plaža Bačvice puna unatoč narančastom upozorenju
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 1

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