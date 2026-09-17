FOTO Tangice, akrobacije i malo roštilja! Ovih 100 top fotki s naših plaža grijat će vas u jesen

Ljeto se bliži kraju, nad Hrvatsku su se nadvili sivi oblaci, s temperaturama od iznad 30 stupnjeva Celzijevih pozdravili smo se do iduće godine... U velikoj galeriji pogledajte najbolje fotografije ovog ljeta s hrvatskih plaža, onih na moru i onih u unutrašnjosti, uživalo se u osvježenju širom Lijepe naše. Bilo je tu raznih akrobacija, puno tangica, nešto roštiljanja... Krenimo s galerijom.
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Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Sasa Miljevic
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Sasa Miljevic
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Sasa Miljevic
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Duško Jaramaz/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL