FOTO Tati iz Zagorja ukrasili cijeli auto gomilom papirića: 'Tako je to kod nas. Još čistim'

Stari zagorski običaj je da se 'naštraji' dvorište kada se rodi dijete. Znači da rodbina i najbliži prijatelji dvorište 'ukrase' smećem, raznim papirićima, konfetima, sijenom... ma bilo čime što možemo pronaći. To im je za sreću - priča nam bliski prijatelj novopečenih roditelja iz Oroslavja, koji im je s još devet prijatelja automobil ukrasio stotinama plavih ljepljivih papirića i balonima.

Štrajenje je običaj koji, iako izgleda pomalo šokantno, još uvijek živi u nekim dijelovima Zagorja. Novopečene roditelje u dvorištu dočeka hrpa smeća, obješenih papirića o drveća i grmlje, konfeta, stare odjeće... Na taj način slave bebin dolazak. Zagorce to ne iznenađuje, a tako najbliži požele dobrodošlicu mami i bebi iz rodilišta.

- To je inače običaj kod nas, iako se podosta prorijedio. Kada se dijete rodi, najbliži prijatelji i rodbina ukrase dvorište papirićima, smećem ili konfetima. S obzirom na to da naši prijatelji žive u zgradi, nismo im mogli ukrasiti dvorište pa smo onda odlučili ukrasiti ono što novopečeni tata najviše voli - auto, našalio se i dodao da im je trebalo oko sat vremena da oblijepe cijeli auto, a sve se odvijalo oko dva sata ujutro - dok njihov prijatelj nije ni slutio što mu spremaju.

Foto: Čitatelj 24sata

Oni kojima ovaj običaj nije blizak i poznat, pomislili bi da bi se roditelji, koje to dočeka u dvorištu ili, u ovom slučaju na autu, mogli naljutiti, ali kod Zagoraca to nije slučaj.

- Ma nitko se tu ne ljuti, oni koji to naprave, sljedeći dan dođu i pomognu čistiti. Tako smo i mi, 'ukrasili' smo auto u noći s ponedjeljka na utorak, a odmah smo ujutro došli pomoći prijatelju srediti sve - kaže nam.

Novopečeni tata očekivao je da će prijatelji smisliti nešto, a iznenadilo ga je kad je vidio automobil. Ipak, za razliku od onih koji dobiju 'ukrašeno' dvorište, kaže, dobro je prošao.

- Kod nas je to običaj, ali nisam znao što smjeraju. Evo, baš sad još čistim nešto sitno, a veći dio su mi pomogli očistiti prijatelji, došli su odmah ujutro. Bome, iznenadili su me. Sreća da smo riješili sve, sad mama i beba mogu mirno doći doma - priča nam tata čiji je auto završio prekriven plavim papirićima.