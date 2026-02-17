Obavijesti

Viral

Komentari 4
DOČEK MAME I BEBE

FOTO Tati iz Zagorja ukrasili cijeli auto gomilom papirića: 'Tako je to kod nas. Još čistim'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Tati iz Zagorja ukrasili cijeli auto gomilom papirića: 'Tako je to kod nas. Još čistim'
2
Foto: Čitatelj 24sata

Novopečeni tata očekivao je da će prijatelji smisliti nešto, a iznenadilo ga je kad je vidio automobil. Ipak, za razliku od onih koji dobiju 'ukrašeno' dvorište, kaže, dobro je prošao

Admiral

Stari zagorski običaj je da se 'naštraji' dvorište kada se rodi dijete. Znači da rodbina i najbliži prijatelji dvorište 'ukrase' smećem, raznim papirićima, konfetima, sijenom... ma bilo čime što možemo pronaći. To im je za sreću - priča nam bliski prijatelj novopečenih roditelja iz Oroslavja, koji im je s još devet prijatelja automobil ukrasio stotinama plavih ljepljivih papirića i balonima.

Štrajenje je običaj koji, iako izgleda pomalo šokantno, još uvijek živi u nekim dijelovima Zagorja. Novopečene roditelje u dvorištu dočeka hrpa smeća, obješenih papirića o drveća i grmlje, konfeta, stare odjeće... Na taj način slave bebin dolazak. Zagorce to ne iznenađuje, a tako najbliži požele dobrodošlicu mami i bebi iz rodilišta. 

- To je inače običaj kod nas, iako se podosta prorijedio. Kada se dijete rodi, najbliži prijatelji i rodbina ukrase dvorište papirićima, smećem ili konfetima. S obzirom na to da naši prijatelji žive u zgradi, nismo im mogli ukrasiti dvorište pa smo onda odlučili ukrasiti ono što novopečeni tata najviše voli - auto, našalio se i dodao da im je trebalo oko sat vremena da oblijepe cijeli auto, a sve se odvijalo oko dva sata ujutro - dok njihov prijatelj nije ni slutio što mu spremaju.

Foto: Čitatelj 24sata

Oni kojima ovaj običaj nije blizak i poznat, pomislili bi da bi se roditelji, koje to dočeka u dvorištu ili, u ovom slučaju na autu, mogli naljutiti, ali kod Zagoraca to nije slučaj.

- Ma nitko se tu ne ljuti, oni koji to naprave, sljedeći dan dođu i pomognu čistiti. Tako smo i mi, 'ukrasili' smo auto u noći s ponedjeljka na utorak, a odmah smo ujutro došli pomoći prijatelju srediti sve - kaže nam.

Novopečeni tata očekivao je da će prijatelji smisliti nešto, a iznenadilo ga je kad je vidio automobil. Ipak, za razliku od onih koji dobiju 'ukrašeno' dvorište, kaže, dobro je prošao. 

- Kod nas je to običaj, ali nisam znao što smjeraju. Evo, baš sad još čistim nešto sitno, a veći dio su mi pomogli očistiti prijatelji, došli su odmah ujutro. Bome, iznenadili su me. Sreća da smo riješili sve, sad mama i beba mogu mirno doći doma - priča nam tata čiji je auto završio prekriven plavim papirićima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Ove tetovaže bole… ali ne zbog igle! Ne pomaže ni laser
NEMA ČEGA NEMA

FOTO Ove tetovaže bole… ali ne zbog igle! Ne pomaže ni laser

U današnje vrijeme sve više ljudi odlučuje se na tetovaže, a neke su stvarno bizarne. Prebizarne. I nisu u pitanju samo motivi, već i mjesta na kojima ih ljudi tetoviraju. Instagram profil 'tattoohelps' objavio je cijeli niz ludih ideja...
FOTO Jezive priče ljudi koji tvrde da su ih oteli vanzemaljci: 'Bili smo paralizirani, nemoćni...'
JESMO LI SAMI?

FOTO Jezive priče ljudi koji tvrde da su ih oteli vanzemaljci: 'Bili smo paralizirani, nemoćni...'

Navodne otmice vanzemaljaca desetljećima su dio popularne kulture i najviše su prijavljivane između kasnih 1960-ih i 1990-ih, razdoblja snažnog interesa za NLO-e, hipnozu i paranormalne teme. Svjedočanstva često dijele slične motive, svjetlost, paralizu, gubitak vremena i medicinski pregled ,no unatoč velikom broju priča nikada nisu pronađeni provjerljivi fizički dokazi. Znanstvena objašnjenja najčešće ih povezuju s paralizom sna, lažnim sjećanjima, sugestijom tijekom hipnoze i kulturnim utjecajem filmova i medija. Ovo su najpoznatije priče o navodnim otmicama vanzemaljaca...
FOTO Dame u mini-kostimima zapalile su atmosferu u Riju: Pogledajte spektakularne fotke s karnevala
RASTU CELZIJUSI

FOTO Dame u mini-kostimima zapalile su atmosferu u Riju: Pogledajte spektakularne fotke s karnevala

U Rio de Janeiru u tijeku je najpoznatiji karneval na svijetu, događaj koji svake godine pretvara grad u ogromnu pozornicu plesa, glazbe i boja. Milijuni ljudi izlaze na ulice, a cijeli grad danima živi u ritmu sambe. Ove godine se održava od 13. do 18. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026