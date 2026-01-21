Obavijesti

BRAZILKA U PROBLEMU

FOTO Toliko se izoperirala da je nisu prepoznali na fotografiji s vozačke! Evo kako je izgledala

Janaina Prazeres (35), koju je jedno izdanje Playboya svojevremeno proglasilo 'najljepšom ženom na svijetu', našla se u problemima prilikom rutinske obnove dokumenata u policiji. Manekenka, koja je bila na više od 20 plastičnih operacija, na koje je potrošila navodno oko pola milijuna dolara, išla je obnoviti svoju vozačku dozvolu...
Janaina Prazeres (35), koju je jedno izdanje Playboya svojevremeno proglasilo "najljepšom ženom na svijetu", našla se u problemima prilikom rutinske obnove dokumenata u policiji. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
