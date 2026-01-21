FOTO Toliko se izoperirala da je nisu prepoznali na fotografiji s vozačke! Evo kako je izgledala

Janaina Prazeres (35), koju je jedno izdanje Playboya svojevremeno proglasilo 'najljepšom ženom na svijetu', našla se u problemima prilikom rutinske obnove dokumenata u policiji. Manekenka, koja je bila na više od 20 plastičnih operacija, na koje je potrošila navodno oko pola milijuna dolara, išla je obnoviti svoju vozačku dozvolu...
Janaina Prazeres (35), koju je jedno izdanje Playboya svojevremeno proglasilo "najljepšom ženom na svijetu", našla se u problemima prilikom rutinske obnove dokumenata u policiji.
Manekenka, koja je bila na više od 20 plastičnih operacija, na koje je potrošila navodno oko pola milijuna dolara, išla je obnoviti svoju vozačku dozvolu, a kad im je predala stari dokument, službenici nisu mogli vjerovati da je to ista osoba... Jednom se već našla u sličnoj situaciji na aerodromu kad su joj pregledavali putovnicu s fotkom prije drastične transformacije.
"Čekala sam u redu kad su me pozvali da uđem u ured sa strane. Odveli su me u posebnu prostoriju i krenuli su me ispitivati. Sumnjali su da sam to zaista ja, ispitivali su me, morala sam objasniti da sam bila na mnogo plastičnih operacija"; tvrdi Prazeres.
"Na kraju sam uspjela obnoviti vozačku, bilo je malo neugodno, ali razumijem da im je bila teško usporediti moju fotografiju kad sam imala 18 godina s moji današnjim izgledom", kaže Prazeres.
"Znala sam oduvijek da se ovo može dogoditi jer moj se izgled dosta promijenio zadnjih godina", dodaje Brazilka...
"Ja sam proglašena najljepšom ženom na svijetu s razlogom", kazala je nedavno...
| Foto: J. Prazeres/Instagram
"Moj izgled je posljedica detaljnog planiranja i investicija. Ljepota nije samo u genetici, već i u posvećenosti te ulaganju u svoj izgled", dodaje Janaina...
Ali kaže kako zbog ljepote ima i problema... "Limitirane su mi poslovne prilike jer me zbog ljepote podcjenjuju", poručuje Brazilka...
Više puta je operirala nos, dorađivala je stražnjicu, bila na liposukciji, tri put je operirala grudi...
Redovito odlazi na botoks... "Ljudi me kritiziraju, ali to što su me proglasili najljepšom ženom svijeta ima svoju cijenu. I ja je plaćam kako bi postigla taj standard", dodaje Janaina..
"Moja ljepota je i moje prokletstvo. Osjećam se kao u zatvoru. Ljudi stalno očekuju da izgledam savršeno", poručuje za kraj...
Janaina prije operacija.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
