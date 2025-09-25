Obavijesti

BRAZILKA U PROBLEMU

FOTO Toliko se izoperirala da je nisu prepoznali na fotografiji s vozačke! 'Ispitivali su tko je to'

Janaina Prazeres (35), koju je jedno izdanje Playboya svojevremeno proglasilo "najljepšom ženom na svijetu", našla se u problemima prilikom rutinske obnove dokumenata u policiji. Manekenka, koja je bila na više od 20 plastičnih operacija, na koje je potrošila navodno oko pola milijuna dolara, išla je obnoviti svoju vozačku dozvolu, a kad im je predala stari dokument, službenici nisu mogli vjerovati da je to ista osoba... Jednom se već našla u sličnoj situaciji na aerodromu kad su joj pregledavali putovnicu s fotkom prije drastične transformacije. "Moja ljepota je i moje prokletstvo. Osjećam se kao u zatvoru. Ljudi stalno očekuju da izgledam savršeno", poručuje Brazilka...
Janaina Prazeres (35), koju je jedno izdanje Playboya svojevremeno proglasilo "najljepšom ženom na svijetu", našla se u problemima prilikom rutinske obnove dokumenata u policiji.
