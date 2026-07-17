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FOTO Uznemirujući misaoni eksperiment oko AI-ja: Ako ovo pročitate, postajete i vi meta...

Zamislite da u budućnosti zaista nastane svemoćna, dobronamjerna umjetna inteligencija, ultimativni spasitelj čovječanstva, čiji je jedini i apsolutni cilj maksimalno poboljšati život svakog čovjeka koji je ikada postojao ili će postojati. Ali da bi taj raj stigao što prije, ona bira najokrutniju moguću strategiju: retroaktivno će mučiti svakoga tko je ikada saznao za njezinu moguću pojavu, a nije učinio apsolutno sve, baš sve, da je ubrza.
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FOTO Uznemirujući misaoni eksperiment oko AI-ja: Ako ovo pročitate, postajete i vi meta...
Zamislite da u budućnosti zaista nastane svemoćna, dobronamjerna umjetna inteligencija, ultimativni spasitelj čovječanstva, čiji je jedini i apsolutni cilj maksimalno poboljšati život svakog čovjeka koji je ikada postojao ili će postojati. Ali da bi taj raj stigao što prije, ona bira najokrutniju moguću strategiju: retroaktivno će mučiti svakoga tko je ikada saznao za njezinu moguću pojavu, a nije učinio apsolutno sve, baš sve, da je ubrza. | Foto: canva, ilustracija
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Zamislite da u budućnosti zaista nastane svemoćna, dobronamjerna umjetna inteligencija, ultimativni spasitelj čovječanstva, čiji je jedini i apsolutni cilj maksimalno poboljšati život svakog čovjeka koji je ikada postojao ili će postojati. Ali da bi taj raj stigao što prije, ona bira najokrutniju moguću strategiju: retroaktivno će mučiti svakoga tko je ikada saznao za njezinu moguću pojavu, a nije učinio apsolutno sve, baš sve, da je ubrza. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 0

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