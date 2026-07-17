FOTO Uznemirujući misaoni eksperiment oko AI-ja: Ako ovo pročitate, postajete i vi meta...

Njegov potez samo je pojačao zanimanje za ideju. Yudkowsky je kasnije priznao da je bio ogorčen do točke istinskog emocionalnog šoka na pomisao da je netko tako neodgovorno izgovorio ideju koja bi, ako je netko shvati ozbiljno, mogla stvoriti motiv za masovno digitalno mučenje."Bio sam uhvaćen na prepad, iznenađen, jer sam bio ogorčen do točke istinskog emocionalnog šoka na pomisao da je netko tko je vjerovao da je otkrio ideju zbog koje bi budući AI mučio ljude to odmah objavio na internetu", poručio je. | Foto: canva, ilustracija