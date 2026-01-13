FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2501.: 'Biće iz dubina se budi. Strah se širi svijetom...'

Ja sam vremenski putnik iz 2501. godine. Došao sam u 2026. godinu da spasim čovječanstvo. Jer 500 godina u budućnost, ja sam posljednji čovjek na svijetu. Ljudskoj vrsti dolazi kraj, poručuje u svojim objavama na TikToku samoprozvani vremenski putnik. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali osobe koje ga prate na društvenim mrežama pišu mu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja. Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za 2026. godinu.
"Ljudi će se odjednom početi osjećati loše. Ne svi, ali osjetan postotak stanovništva. Neće postajati razlog. Nakon toga neće moći zaspati, a kad zaspu, budit će se umorni. To je samo početak. Ovo stanje se brzo širi", tvrdi TikToker...
"Mnogi se boje prijetnje iz svemira, ali ono što postoji na Zemlji je puno opasnije. Nešto živi ispod površine naše planete dulje nego što ljudi postoje. Stvorenje se lagano budi.", tvrdi samoprozvani vremenski putnik.
"Znanstvenici će imati informacije o tome da se nešto događa, ali sve će pripisati potresima, pomicanju tektonskih ploča... To ne može biti dalje od istine. Biće iz dubina ustaje", tvrdi TikToker...
"Vlasti će zabraniti pristup dijelovima oceana. Znaju da se nešto događa, ali neće nam otkriti istinu", nastavlja dalje...
"Naše nebo naglo će početi mijenjati boju. Svaka promjena donosi strašnu oluju kakvu svijet nije doživio", tvrdi samoprozvani vremenski putnik.
"SAD se raspada, više saveznih država proglasilo je neovisnost. Izbija veliki rat", tvrdi TikToker...
"Vanzemaljci su stvarni. Žive na Zemlji već dulje vremena. Mogu mijenjati oblike. Oni su postavili piramide, tako označavaju planete koje im pripadaju", tvrdi TikToker...
"Deseci tisuća ljudi probudit će se na mjestu na kojem nisu zaspali. To je početak faze 2. Znanstvenici nemaju objašnjenje", nastavlja dalje...
"Faza 2 je puno gora od ičega prije. Sve se počinje mijenjati na svim razinama. Ljudi u početku to neće primijetiti, a kad shvate što se događa, bit će prekasno", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
"Posmrtni život postoji. Neki od vas koji ovo vidite već ste mrtvi, ali to ne shvaćate", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
"Zrakoplov koji je ušao u Bermudski trokut nestaje. Svi misle da su putnici mrtvi, ali avion se nakon dvije godine opet pojavljuje na radarima", nastavlja dalje TikToker...
"Kad sleti, ljudi koji su bili u njemu izgledaju potpuno isto. Nitko nije nimalo ostario. Oni nisu svjesni da ih nije bilo dvije godine. Nitko ne može objasniti što se dogodilo, strah se širi po svijetu", nastavlja dalje...
"Stiže velika meteorska kiša, a u meteorima je izvanzemaljski život. To je početak invazije, kad ljudi shvate prijetnju, bit će prekasno...", poručuje samoprozvani vremenski putnik za kraj...
