FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2501. godine: 'Veliki grad nestaje s lica Zemlja...'

"Ja sam vremenski putnik iz 2501. godine. Uskoro počinje druga faza civilizacije. Pripremite se, stižu brojne katastrofe i prirodne nepogode", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod nadimkom 'Posljednji vremenski putnik'. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda i desetke tisuća lajkova, ali njegovi pratitelji poručuju kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu samo zato jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
"Ja sam vremenski putnik iz 2501. godine. Uskoro počinje druga faza civilizacije. Pripremite se, stižu brojne katastrofe i prirodne nepogode", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod nadimkom 'Posljednji vremenski putnik'. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda i desetke tisuća lajkova, ali njegovi pratitelji poručuju kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu samo zato jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
| Foto: Canva/ilustracija
"Ja sam vremenski putnik iz 2501. godine. Uskoro počinje druga faza civilizacije. Pripremite se, stižu brojne katastrofe i prirodne nepogode", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod nadimkom 'Posljednji vremenski putnik'. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda i desetke tisuća lajkova, ali njegovi pratitelji poručuju kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu samo zato jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
|
Foto: Canva/ilustracija
"Ja sam vremenski putnik iz 2501. godine. Uskoro počinje druga faza civilizacije. Pripremite se, stižu brojne katastrofe i prirodne nepogode", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod nadimkom 'Posljednji vremenski putnik'. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda i desetke tisuća lajkova, ali njegovi pratitelji poručuju kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu samo zato jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
| Foto: Canva/ilustracija
Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
| Foto: Canva/ilustracija
"Sprema se ogromna solarna oluja. Nebo postaje ljubičasto. Nastaju ogromni problemi u električnom sustavu na Zemlji", tvrde ovaj TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Meteorska kiša zasipa Zemlju. Ali nisu to obični meteori, na njima su vanzemaljci. Proučavali su nas dugi niz godina, imaju informacije koje smo poslali u svemir", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: Canva/ilustracija
"Vanzemaljci se mogu preobražavati, ne možemo ih razlikovati od ljudi", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Potres magnitude 9,8 po Richteru pogodit će Kaliforniju. Ovaj potres uzrokovat će najveći zabilježeni tsunami u povijesti. Gotovo cijela obala je poplavljena", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: Canva/ilustracija
"Razina mora naglo će porasti za desetke metara. Ogromna područja završavaju pod vodom. Strašna poplava potrajat će tri tjedna. Kad se razina mora opet spusti, otkrit ćemo nove životinjske vrste", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: Canva/ilustracija
"Otapaju se ledenjaci. U njima je bio skriven nepoznati virus koji izlazi u atmosferu. Virus se brzo širi. Oni najbogatiji bježe u svemir i čekaju kraj pandemije", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Godzilla postoji! Otkrit ćemo ovo biće živo u bespućima Antarktike. Stvorenje izlazi na površinu i uništava gradove", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: Canva/ilustracija
"Vampiri postoje, ljudi će otkriti cijelu jednu obitelj od četiri člana. Skrivali su se u tunelima ispod stare crkve. Znanstvenici ih proučavaju", tvrdi ovaj TikToker koji tvrdi da je stigao iz 2501. godine...
| Foto: Canva/ilustracija
"Zmajevi su stvarni, otkrit ćemo više od 50 vrsta u planinama SAD-a. Skrivali su se na našem planetu tisućama godina. Sad su odlučili izaći na vidjelo", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: Canva/ilustracija
"Nebo se otvara nad Manhattanom i New York nestaje s lica Zemlje!", poručuje TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Vulkan Yellowstone će erumpirati. Erupcija je puno veća nego što je itko očekivao. Gotovo cijeli SAD prekrit će pepeo", poručuje samoprozvani vremenski putnik.
| Foto: Canva/ilustracija
"Na nebu se odjednom pojavljuje još jedan Mjesec. Puno je manji od našeg Mjeseca. Na novom Mjesecu, kojeg smo nazvali Echo, moguć je život. Ljudi odlaze tamo već 2027. godine", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Ispod površine Zemlje otkrit ćemo novu civilizaciju. Njezini stanovnici jednako su inteligentni kao ljudi", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Na Marsu će se otkriti ljudski ostaci. Ljudi počinju sumnjati o teorije o svojem porijeklu", tvrdi TikToker..
| Foto: Canva/ilustracija
"Moćni program umjetne inteligencije ispravno predviđa zločine koji se još nisu dogodili", poručuje za kraj...
| Foto: Canva/ilustracija
"Ovaj tip nikad ništa nije pogodio, ali meni je prezabavno. Samo što kod njega, kao u filmovima, sve se uvijek događa u SAD-u", našalio se jedan pratitelj na TikToku...
| Foto: Canva/ilustracija