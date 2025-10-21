Obavijesti

Galerija

Komentari 2
JEZIVE PROGNOZE

FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2501. godine: 'Veliki grad nestaje s lica Zemlja...'

"Ja sam vremenski putnik iz 2501. godine. Uskoro počinje druga faza civilizacije. Pripremite se, stižu brojne katastrofe i prirodne nepogode", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod nadimkom 'Posljednji vremenski putnik'. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda i desetke tisuća lajkova, ali njegovi pratitelji poručuju kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu samo zato jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2501. godine: 'Veliki grad nestaje s lica Zemlja...'
"Ja sam vremenski putnik iz 2501. godine. Uskoro počinje druga faza civilizacije. Pripremite se, stižu brojne katastrofe i prirodne nepogode", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod nadimkom 'Posljednji vremenski putnik'. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda i desetke tisuća lajkova, ali njegovi pratitelji poručuju kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu samo zato jer ih ovakav sadržaj zabavlja... | Foto: Canva/ilustracija
1/19
"Ja sam vremenski putnik iz 2501. godine. Uskoro počinje druga faza civilizacije. Pripremite se, stižu brojne katastrofe i prirodne nepogode", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod nadimkom 'Posljednji vremenski putnik'. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda i desetke tisuća lajkova, ali njegovi pratitelji poručuju kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu samo zato jer ih ovakav sadržaj zabavlja... | Foto: Canva/ilustracija
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025