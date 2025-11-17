JEZIVE PROGNOZE FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2582.: 'Panika se širi brže od tame. Apokalipsa stiže'

Stigao sam iz 2582. godine da vas upozorim. Uskoro kreće nova era na Zemlji. Stižu brojne katastrofe, pripremite se, poručuje na TikToku i Instagramu korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik. Prate ga stotine tisuća ljudi, svojim apokaliptičnim snimkama prikupio je na milijune 'lajkova', ali pratitelji mu pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja. Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...