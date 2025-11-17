FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2582.: 'Panika se širi brže od tame. Apokalipsa stiže'

Stigao sam iz 2582. godine da vas upozorim. Uskoro kreće nova era na Zemlji. Stižu brojne katastrofe, pripremite se, poručuje na TikToku i Instagramu korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik. Prate ga stotine tisuća ljudi, svojim apokaliptičnim snimkama prikupio je na milijune 'lajkova', ali pratitelji mu pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja. Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
Snažna solarna oluja 'gasi' internet na tjedan dana. Uskoro nestaje i struje. Panika se širi brže od tame, tvrdi TikToker.
Uslijedit će serija razornih potresa magnitude od osam po Richteru. Oni će izazvati tsunamije koji uništavaju sve pred sobom..., nastavlja dalje s apokaliptičnim prognozama.
Širom svijeta milijuni ljudi istovremeno upadaju u komu. Kad se probude, svi će imati jednaku poruku - "Oni su skoro stigli"...., tvrdi samoprozvani vremenski putnik.
Na tamnoj strani Mjeseca pojavljuje se veliki objekt. Stručnjaci smatraju kako je možda riječ o živom biću. Taj objekt ispušta na tisuće malih jedinica u našu atmosferu, nastavlja TikToker.
Svi zrakoplovi bit će prizemljeni. Vlasti tvrde kako je riječ o kratkotrajnom problemu, ali ljudi su sve sigurniji - nešto bitno se događa. Nakon toga sve će svjetske Vlade dobiti poruku s kometa 3I/ATLAS, tvrdi TikToker...
Poruka glasi. "Nismo vas došli pokoriti. Još...". Svijet tone u histeriju, poručuje ovaj samoprozvani vremenski putnik.
Svi ekrani na Zemlji počet će treperiti. Na njima će se pojaviti dotad nepoznati simbol. Svjetski sustav komunikacije prestaje raditi na 61 minutu. Ne znamo razlog, poručuje samoprozvani vremenski putnik.
Nebo nad cijelom Južnom Amerikom postat će crveno. Naši uređaji zabilježit će ogroman energetski izljev. Na tlu se osjeti jaki puls svakih devet sekunda, ali seizmografi će tvrditi da nije riječ o potresu. Onda će naglo prestati, kao da je netko sve ugasio, tvrdi TikToker.
Najsnažnija oluja u povijesti pogodit će Karibe. Vjetar će puhati 300 km/h, čitavi gradovi su izbrisani s lica Zemlje..., nastavlja dalje s apokaliptičnim prognozama.
Znanstvenici će u Amazoni otkriti anakondu od 34 metra. Uskoro ćemo otkriti i druge ogromne primjerke raznih vrsti, tvrdi TikToker...
Krajem godine, bez uzroka, izbijaju veliki požari širom svijeta. Ljudi su sigurni. Dolazi apokalipsa
Požari će trajati tjednima. Iza sebe ostavljaju spaljenu zemlju. Upozoreni ste, poručuje za kraj samoprozvani vremenski putnik...
"Ovaj tip nikad ništa nije pogodio, ali ja se stalno vraćam gledati. Nevjerojatno", našalio se u komentarima jedan njegov pratitelj..."
