FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2671.: 'Vanzemaljci nam prijete. Stigla je poruka...'

Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji, poručuje u TikTok objavi korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2671. godine. Njegove objave prikupile su na milijune pregleda, ali pratitelji mu otvoreno pišu kako ne vjeruju u njegove apokaliptične prognoze, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
"Neke od tih novih životinja koje ćemo otkriti nose bolesti gore od kuge. Za njih ne postoji lijek....", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
"Ogroman asteroid pogodit će Sjevernu Ameriku. Iza njega ostaje krater promjera 400 km, veliki dijelovi SAD-a i Meksika postaju pustinje u kojima je život nemoguć", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
"Nebo će odjednom postati roze boje, što će uzrokovati erupciju svih velikih vulkana", poručuje TikToker...
"Ne znamo zašto se to dogodilo, ali pokazat će se da je Yellowstone mnogo razorniji nego što smo vjerovali", nabraja samoprozvani vremenski putnik...
"Već smo stigli. Osvojit ćemo vas" - stoji u poruci koju je vlada SAD-a, tvrdi TikToker, primila od nepoznatih vanzemaljaca...
"Jedan moćni vanzemaljac, poznat kao sudac, birat će ljude koje će odvesti na drugi planet u udaljenoj galaksiji. To je pokušaj spašavanja čovječanstva, odabrat će samo 5000 ljudi, najbolje od najboljih", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
"Tsunami visok 360 metara pogađa obalu Kalifornije. Uzrokovao ga je najjači potres u povijesti, bio je magnitude 9,9 po Richteru", nastavlja dalje s apokaliptičnim prognozama...
"Sunce će nestati s neba na tjedan dana, Zemlja upada u kaos", nabraja dalje TikToker...
"Mjesec će u jednom trenutku postati jarko plave boje. Nemojte ga gledati, inače ćete oslijepiti. Ovaj fenomen uzrokovat će nestanak struje po cijelom svijetu. Milijuni su u mraku", tvrdi TikToker...
"Ovaj tip još nikad nije ništa točno pogodio. Ali ja sam još luđi jer se stalno vraćam i gledam ovo", našalio se jedan pratitelj ispod objave...
