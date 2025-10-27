FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2671.: 'Vanzemaljci nam prijete. Stigla je poruka...'

Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji, poručuje u TikTok objavi korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2671. godine. Njegove objave prikupile su na milijune pregleda, ali pratitelji mu otvoreno pišu kako ne vjeruju u njegove apokaliptične prognoze, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja... | Foto: CANVA, ilustracija