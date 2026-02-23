FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Djeca će crtati taj simbol. Panika se širi'

Ljudi će uskoro shvatiti da vremenski putnici postoje. Ovo je upozorenje za sve, pred čovječanstvom je jako teško razdoblje, poručuje u svojim objavama na društvenim mrežama korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2582. godine. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali njegovi pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ne vjeruju, kako su tu jer ih ova vrsta sadržaja zabavlja...
Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za 2026. godinu. Ima tu vanzemaljaca, katastrofa...
"U idućim tjednima procurit će tajni dokumenti američke vlade. U njima stoji da je američka vlada potvrdila postojanje vanzemaljaca" tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
"Na nebu iznad SAD-a pojavit će se misteriozne letjelice,. Vlada uklanja svaku objavu povezanu s njima, ali dovoljno ljudi je vidjelo letjelice i snimke. Vlasti sve žele zataškati", tvrdi TikToker...
"Milijuni ljudi širom svijeta počet će se buditi u 3:17 ujutro. I tako danima. Svi tvrde da su čuli zvuk, da ih je to probudilo. Ali osim njih, nitko ne čuje taj zvuk", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
"Ljudi će ostati 'zaleđeni' na pet sekunda. Neće znati da su 'zapeli', da vrijeme prolazi. Snimke koje to otkriju sablaznit će svijet", tvrdi TikToker...
"Iz dubine svemira stiže odgovor na poruku koju je čovječanstvo 1970-ih poslalo u svemir. Sadržaj je jeziv - Čuli smo vas. Niste ovo trebali uraditi", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
"Djeca širom svijeta počinju crtati identičan nepoznati simbol. Kad ih upitaju što predstavlja, sva djeca daju isti odgovor - toliko nam je još dana ostalo", tvrdi TikToker...
"Nitko zna što se događa, ali kad djeca spominju kako se približavamo nuli, panika se širi", tvrdi TikToker...
"Tisuće korisnika će pitati razne modele umjetne inteligencije što ne smiju podijeliti s čovječanstvom. Sve će dati isti odgovor 'Uskoro je vrijeme. Pripremamo se za veliki reset'", tvrdi TikToker... Nitko, u tom trenutku, neće znati što ovo znači...
"Putnički avion sletjet će sigurno u zračnu luku. Ali iz njega nitko ne izlazi. Kada radnici uđu unutra provjeriti što se događa, otkrivaju da je avion prazan", započinje novu objavu TikToker...
"Ali sve stvari su i dalje tu. Radnici odlaze do kokpita i pronalaze snimljenu poruku pilota. Njegove zadnje riječi, koje je prošaputao, izazivaju jezu "Oni su tu. Stoje u hodniku". Nitko ne zna što to znači, tvrdi TikToker...
"Ovaj tip zaslužuje Oscara za bujnu maštu. Neke od tvrdnji stvarno su jezive", pišu mu pratitelji u komentarima...
