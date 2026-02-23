Obavijesti

FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Djeca će crtati taj simbol. Panika se širi'

Ljudi će uskoro shvatiti da vremenski putnici postoje. Ovo je upozorenje za sve, pred čovječanstvom je jako teško razdoblje, poručuje u svojim objavama na društvenim mrežama korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2582. godine. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali njegovi pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ne vjeruju, kako su tu jer ih ova vrsta sadržaja zabavlja...
