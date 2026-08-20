JEZIVE PROGNOZE FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Virus se širi, bogati bježe u svemir...'

"Ovo je upozorenje svima, shvatite ga ozbiljno. Dolazim iz 2501. godine. Naša Zemlja više ne postoji, živimo na drugim planetima: na Marsu, Proximi B, Kepleru 186f...Treći svjetski rat stiže, ali u mojem vremenu on je poznat kao 'Posljednji rat'.", poručuje na TikToku korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2501. godine. Svojim objavama prikupio je na milijune pregleda i tisuće lajkova, ali njegovi pratitelji pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav apokaliptični sadržaj privlači... Evo što je ovaj samoprozvani vremenski putnik prognozirao za budućnost...

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