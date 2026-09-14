FOTO Tvrdi da je vremenski putnik: 'Skrivali su se dugo od ljudi, nisu kao mi, imaju tajnu'

"Pažljivo me slušajte. Godina iz koje ja dolazim je 2501.. Ostao sam posljednji čovjek na svijetu. Ovo je upozorenje, sve se još može ispraviti", poručuje u svojim objavama na TikToku samoprozvani vremenski putnik. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali osobe koje ga prate na društvenim mrežama pišu mu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja.
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"Pažljivo me slušajte. Godina iz koje ja dolazim je 2501.. Ostao sam posljednji čovjek na svijetu. Ovo je upozorenje, sve se još može ispraviti", poručuje u svojim objavama na TikToku samoprozvani vremenski putnik. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali osobe koje ga prate na društvenim mrežama pišu mu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja.
| Foto: canva, ilustracija
"Pažljivo me slušajte. Godina iz koje ja dolazim je 2501.. Ostao sam posljednji čovjek na svijetu. Ovo je upozorenje, sve se još može ispraviti", poručuje u svojim objavama na TikToku samoprozvani vremenski putnik. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali osobe koje ga prate na društvenim mrežama pišu mu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja. |
Foto: canva, ilustracija
"Pažljivo me slušajte. Godina iz koje ja dolazim je 2501.. Ostao sam posljednji čovjek na svijetu. Ovo je upozorenje, sve se još može ispraviti", poručuje u svojim objavama na TikToku samoprozvani vremenski putnik. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali osobe koje ga prate na društvenim mrežama pišu mu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja.
| Foto: canva, ilustracija
"Na nebu će se pojaviti još jedan Mjesec. Ovaj je puno manji. To će poremetiti ciklus plime i oseke, svijet će se suočiti s velikim poplavama...", nastavlja dalje...
| Foto: Canva/ilustracija
"Stiže nam najjači uragan u povijesti. Iz njega će nastati 100 tornada, tsunamiji visini 200 metara...", poručuje dalje.
| Foto: Canva/ilustracija
"Na dnu Tihog oceana otkrit ćemo ogromno stvorenje. O njemu se pisalo još u skandinavskoj mitologiji, vjeruje se da je živo od vremena vikinga. Može progutati kita. Uskoro nakon toga otkrit ćemo izgubljenu Atlantidu...", nastavlja dalje...
| Foto: Canva/ilustracija
"Nebo će se otvoriti iznad Atlantskog oceana. To se događa zbog nečega što smo napravili 2498. godine kad smo testirali putovanja kroz vrijeme. Ako se rupa u nebo ne zatvori, naša dva svijeta će se sudariti...", poručuje TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Vulkan Fuji eruptira. Pola Japana prekriveno je pepelom. Ovo uzrokuje snažne grmljavinske oluje širom Azije. Neke su toliko moćne da ruše cijele zgrade", nastavlja dalje...
| Foto: Canva/ilustracija
"U srcu Amazone otkrit ćemo postojanje novog plemena. Skrivali su se od nas stoljećima. Nisu poput nas, imaju tajnu...", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Iz dubine galaksije prema Zemlji ide nešto ogromno. Prvo mislimo da je komet, ali to stvorenje je živo. Svijet strepi...", poručuje ovaj TikToker za kraj...
| Foto: Canva/ilustracija
"Jedan ribar će snimiti dotad nepoznato nam stvorenje. To je mega sirena. Stvorenje će ga povući u dubinu, snimka će obići svijet. Strah se širi", tvrdi dalje samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: Canva
"Otkrit ćemo kako brojni poznati imaju svoje klonove spremne. Kloniranje je postalo moguće", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva
"Čudna svijetla počet će izlaziti iz vrhova piramida. Svijetla će biti uperena prema Mjesecu. Ni slučajno ne gledajte u njega", poručuje TikToker...
| Foto: Canva
"Stiže najjača solarna oluja u povijesti. Ispred čovječanstva su tri dana tame. Svijet upada u kaos", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva
"Prema Zemlji ide asteroid. Najveće države znaju za njega, ali ne žele otkriti javnosti jer će to pokrenuti paniku", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva
"Ljudi već žive u tajnim bazama na Marsu. Kolonija će postati samo veća", tvrdi dalje TikToker...
| Foto: Canva
"U SAD-u ćemo otkriti nepoznatu rupu u zemlji. Vlada će poslati tim da istraži. Otkrit će se da je to portal koji vodu u paralelnu stvarnost", poručuje za kraj ovaj TikToker...
| Foto: Canva
"Ja gledam ovo iz Afrike i za nas nema opasnosti. Sve se događa u SAD-u. Ne znam zašto se stalno vraćam kad ovaj tip nikad ništa nije pogodio", našalio se jedan njegov pratitelj u komentaru...
| Foto: Canva