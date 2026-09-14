APOKALIPTIČNE PROGNOZE FOTO Tvrdi da je vremenski putnik: 'Skrivali su se dugo od ljudi, nisu kao mi, imaju tajnu'

"Pažljivo me slušajte. Godina iz koje ja dolazim je 2501.. Ostao sam posljednji čovjek na svijetu. Ovo je upozorenje, sve se još može ispraviti", poručuje u svojim objavama na TikToku samoprozvani vremenski putnik. Svojim apokaliptičnim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali osobe koje ga prate na društvenim mrežama pišu mu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja.

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