FOTO Tvrdi da je vremenski putnik: 'Užasni virus stiže. Nebo se otvara, svijet tone u tamu...'

"Ja dolazim iz 2501. godine. Zemlja više ne postoji, živimo na drugim planetima: na Marsu, Proximi B, Kepleru 186f...Treći svjetski rat stiže, ali u mojem vremenu on je poznat kao 'Posljednji rat'.", poručuje na TikToku korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2501. godine. Svojim objavama prikupio je na milijune pregleda i tisuće lajkova, ali njegovi pratitelji pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav apokaliptični sadržaj privlači... Evo što je ovaj samoprozvani vremenski putnik prognozirao za budućnost...
| Foto: Canva/ilustracija
"Ledeni pokrivači se tope i ispuštaju nepoznati virus u atmosferu. Virus se širi ogromnom brzinom, oni bogatiji odlaze u svemir i čekaju da sve završi...", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Svjedočit ćemo ogromnoj meteorskoj kiši, jedan od meteora pogodit će Zemlju. Taj meteor sadrži vanzemaljski život...", poručuje dalje...
| Foto: Canva/ilustracija
"Otkrit ćemo da više od 50 vrsti zmajeva živi na Zemlji, bili su skriveni u planinama. Jedna vrsta može telepatski komunicirati s ljudima", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: Canva/ilustracija
"Na nebu će se pojaviti još jedan Mjesec. Ovaj je puno manji. To će poremetiti ciklus plime i oseke, svijet će se suočiti s velikim poplavama...", nastavlja dalje...
| Foto: Canva/ilustracija
"Vulkan Yellowstone će eruptirati. Puno je gore nego što su ljudi očekivali. Gotovo cijelu Sjevernu Ameriku prekrit će pepeo...", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Stiže nam najjači uragan u povijesti. Iz njega će nastati 100 tornada, tsunamiji visini 200 metara...", poručuje dalje.
| Foto: Canva/ilustracija
"Oko 250.000 ljudi širom svijeta dobit će sjećanja na događaje koji se nisu dogodili. Oni odmah počinju sumnjati u svoju stvarnost, izbija kaos...", nastavlja s jezivim prognozama samoprozvani vremenski putnik.
| Foto: Canva/ilustracija
"Na dnu Tihog oceana otkrit ćemo ogromno stvorenje. O njemu se pisalo još u skandinavskoj mitologiji, vjeruje se da je živo od vremena vikinga. Može progutati kita. Uskoro nakon toga otkrit ćemo izgubljenu Atlantidu...", nastavlja dalje...
| Foto: Canva/ilustracija
"Vanzemaljac imena "Otkupitelj" stiže na Zemlju. Želi povesti 8000 ljudi sa sobom na drugi planet, Zemlja neće još dugo postojati.", poručuje TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Naša električna mreža srušit će se krajem godina. Svijet će ostati u tami na nekoliko mjeseci.", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: Canva/ilustracija
"Krivac su sunčeve oluje. Internet kakvog poznajemo nakon ovoga se neće vratiti godinama u staro stanje...", nastavlja dalje...
| Foto: Canva/ilustracija
"Nebo će se otvoriti iznad Atlantskog oceana. To se događa zbog nečega što smo napravili 2498. godine kad smo testirali putovanja kroz vrijeme. Ako se rupa u nebo ne zatvori, naša dva svijeta će se sudariti...", poručuje TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Vulkan Fuji eruptira. Pola Japana prekriveno je pepelom. Ovo uzrokuje snažne grmljavinske oluje širom Azije. Neke su toliko moćne da ruše cijele zgrade", nastavlja dalje...
| Foto: Canva/ilustracija
"Na Marsu ćemo otkriti ljudske ostatke. To će dokazati da su ljudi na Zemlju stigli s Marsa, postojala je cijela civilizacija", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Mi smo bili asteroid koji je uzrokovao kraj dinosaura, naš svemirski brod zabio se Zemlju, nikakav asteroid...", nastavlja dalje...
| Foto: Canva/ilustracija
"U srcu Amazone otkrit ćemo postojanje novog plemena. Skrivali su se od nas stoljećima. Nisu poput nas, imaju tajnu...", tvrdi TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Bigfoot je stvaran. Grupa planinara će nestati u SAD-u, Bigfooti su odgovorni. Promatraju nas već stoljećima...", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: Canva/ilustracija
"Iz dubine galaksije prema Zemlji ide nešto ogromno. Prvo mislimo da je komet, ali to stvorenje je živo. Svijet strepi...", poručuje ovaj TikToker za kraj...
| Foto: Canva/ilustracija