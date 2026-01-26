Razotkrila prevaru supruga: 'Sve otkrio detalj na ovoj fotki'

Jedna žena je na TikToku podijelila sada već dugogodišnju viralnu snimku u kojoj tvrdi da je razotkrila preljub svog supruga. Kao dokaz navodi fotografiju koju joj je poslao iz hotelske sobe, a na kojoj je u odrazu ogledala uočila sumnjiv detalj koji je, kako kaže, bio kap koja je prelila čašu, piše The Mirror.

Korisnici TikToka imaju nezasitan apetit za ljubavnim dramama, a platforma nudi sve, od dirljivih priča s prvih spojeva do katastrofalnih neuspjelih prosidbi. Kada se ljudi osjećaju izdano, ne srame se svoje probleme podijeliti s cijelim svijetom, a upravo je to učinila i ova korisnica.

Odlučna ispričati svoju verziju događaja, objasnila je kako je jedna fotografija na kraju sve otkrila. U hrabrom potezu podijelila je i spornu sliku sa svojim pratiteljima, izazivajući ih da uoče detalj koji je i njoj prvoj zapeo za oko. Žena, koja objavljuje pod korisničkim imenom @shesough, ispričala je kako je njezin suprug navodno proveo noć u hotelu nakon posjeta kasinu.

Tijekom boravka poslao joj je nekoliko fotografija na kojima pozira u kupaonici hotelskog apartmana. Međutim, ono što se činilo kao bezazlen selfie postalo je okidač za njihov prekid.

​- Moj muž mi je slao slike, pokušavajući ispasti sladak u svom apartmanu u kasinu, ali primijetila sam neke čudne stvari. Sada je samac - objasnila je u opisu videa.

Foto: TikTok

​- Možete li pogoditi o čemu se radi? - upitala je pratitelje i podijelila dva selfija koja je snimio u kupaonici, pri čemu mu je lice sakrila kako bi zaštitila njegov identitet.

Korisnici oštrog oka brzo su uočili ključni detalj, peglu za kosu vidljivu na pultu u odrazu ogledala. Budući da hoteli obično ne osiguravaju takve uređaje u svojim sobama, mnogi su odmah posumnjali da ju je netko drugi donio sa sobom.

Nekoliko gledatelja također je primijetilo da muškarac na fotografijama ne nosi vjenčani prsten, što je dodatno potaknulo sumnje. Snimka, o kojoj je pisao i Mirror, prikupila je više od četiri milijuna pregleda i preko 13 tisuća komentara te potaknula lavinu reakcija. Komentari su se ubrzo počeli nizati, a većina je odmah uočila isti predmet.

Foto: TikTok

​- Pegla za kosu izgleda prilično sumnjivo - napisao je jedan korisnik.

​- Odmah sam vidjela peglu za kosu - dodala je druga korisnica.

​- Uf, pegla za kosu i onaj češalj za raščešljavanje - primijetio je treći komentator.

​- Neki muškarci stvarno ne razmišljaju - zaključio je jedan korisnik.