ZAVODLJIVA INFLUENCERICA

Vanessa Lopes (23) popularna je brazilska influencerica poznata po plesnim videima. S više od 30 milijuna pratitelja na TikToku i preko 15 milijuna na Instagramu, postala je simbol generacije digitalnih zvijezda
FOTO U reality showu je bila divlja, a za oko joj je zapeo i slavni nogometaš: 'Seksi je'
Vanessa je započela svoju karijeru na TikToku 2019. godine, gdje je brzo stekla popularnost zahvaljujući svojim plesnim i lip-sync videima. | Foto: Instagram
