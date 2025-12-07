FOTO Žena s dvije vagine žali se na spojeve s Tindera: Muškarci se prvo šokiraju, onda traže ovo

Nakon što je njezina priča postala viralna, Annie se na aplikacijama za upoznavanje poput Tindera suočila s lavinom neprimjerenih poruka i ponuda. Muškarci je prepoznaju i razgovor gotovo odmah postaje eksplicitan. "Ljudi će mi se javiti i reći: 'Ti si ona cura s dvije vagine'", otkrila je, dodajući kako je rijetko pitaju o njoj kao osobi. | Foto: Instagram