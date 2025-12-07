FOTO Žena s dvije vagine žali se na spojeve s Tindera: Muškarci se prvo šokiraju, onda traže ovo

Annie Charlotte (27) ima izuzetno rijetko medicinsko stanje poznato kao uterus didelphys, što znači da ima dva seta reproduktivnih organa: dvije vagine, dvije maternice i dva cerviksa...
Manekenka poznata po tome što ima dvije vagine suočava se s likvidacijom svoje tvrtke nakon što joj je britanska porezna uprava ispostavila porezni dug od 180.000 funti (oko 212.000 eura), kako ekskluzivno doznaje Daily Star.
U ekskluzivnom intervjuu, progovorila je o svojim nevoljama s poreznicima nakon što je zaradila procijenjenih 2 milijuna funti.
Atraktivna crvenokosa objasnila je kako su problemi počeli: "Trenutno imam dosta problema s porezom. Nagomilao se ogroman dug u koji sam se nekako sama uvalila dok sam bila mlađa. Živjela sam na visokoj nozi i nisam shvaćala da se porezi moraju plaćati. Prije toga sam imala normalan posao gdje nisam bila samozaposlena i nisam vodila vlastitu tvrtku."
Podrijetlom iz Surreyja, započela je s objavljivanjem provokativnog sadržaja na internetu u ranim dvadesetima, priznajući da je tada bila prilično naivna po pitanju vođenja poslovanja.
Dodala je: "Bila sam uvjerena da se porez automatski oduzima čak i kada imate vlastitu tvrtku. S kreiranjem sadržaja za odrasle započela sam 2021., a vlastitu tvrtku (limited company) osnovala sam tek 2022. ili 2023. godine."
Annie je u svijet sadržaja za odrasle ušla postupno, isprva skrivajući svoj identitet. Međutim, znatiželja ju je potaknula da otkrije lice pretplatnicima, što je dovelo do vrtoglavog rasta prihoda.
Ubrzo nakon toga, prijateljica joj je predložila da svoje rijetko medicinsko stanje iskoristi kao marketinšku strategiju. Prije nego što se snašla, njezin bankovni račun bio je prepun novca.
Objasnila je kako je točno upala u probleme s britanskom poreznom upravom (HMRC): "Osnovala sam tvrtku i sav novac koji je sjedao na račun smatrala sam svojim, ne shvaćajući da dio morate ostaviti sa strane za porez. Imala sam tada 22 ili 23 godine."
"U tim godinama si još dijete. Kada se sada osvrnem, vidim da sam bila klinka. Sjajno sam se zabavljala i razmišljala: 'O, moj Bože, imam dvije vagine. Bit ću milijunašica. Želim putovati posvuda'", prisjeća se.
"Nisam mislila da će mi poreznici jednog dana pokucati na vrata i reći: 'Hej, niste platili porez'. U osnovi, to je sav moj dug od početka karijere, iako sam dio uspjela otplatiti. Ukupan račun iznosio je oko 180.000 funti."
Priznala je da je novac trošila na "stvarno lijepa putovanja i skupe torbice", kao i na "razmaživanje obitelji". "Moja majka nikada nije imala puno novca dok sam odrastala, pa sam joj kupila automobil, plaćala putovanja – što god poželi, to i dobije", dodala je Annie, koja financijski pomaže i svojoj teti.
Međutim, raskošan životni stil došao je na naplatu. "Na bankovnom računu više nema puno novca, a sada porezna uprava traži 17.000 funti (oko 20.000 eura) mjesečno sljedeće dvije godine", otkrila je. "Ja taj novac nemam. Dobro zarađujem, ali ne toliko."
Trenutno se nalazi u financijskoj neizvjesnosti jer njezinoj tvrtki prijeti likvidacija ako ne bude u mogućnosti redovito uplaćivati traženi iznos. "Srećom, živim u unajmljenom stanu, što je dobro jer nemam kuću koju bi mi mogli oduzeti... Osjećam se kao da sam iznevjerila svoj brend i samu sebe jer sam bila pomalo idiot", zaključila je.
Nakon što je njezina priča postala viralna, Annie se na aplikacijama za upoznavanje poput Tindera suočila s lavinom neprimjerenih poruka i ponuda. Muškarci je prepoznaju i razgovor gotovo odmah postaje eksplicitan. "Ljudi će mi se javiti i reći: 'Ti si ona cura s dvije vagine'", otkrila je, dodajući kako je rijetko pitaju o njoj kao osobi.
Iskustva uživo nisu ništa bolja. Jednom se prilikom dogovorila za spoj, da bi se na dogovorenom mjestu pojavila dva muškarca. Kad ih je zbunjeno upitala što se događa, njezin pratitelj je ležerno odgovorio: "Pa, dvije vagine, pa sam mislio da bi dva muškarca bila prikladna".
Annie tvrdi da velika većina njezinih partnera uopće ne primijeti njezino stanje. "99 posto muškaraca s kojima imam odnose uopće ne shvaća da imam dvije vagine", kaže ona. Objašnjava da muškarci to često ne primjećuju jer jednostavno ne obraćaju pažnju, ne očekuju takvo što, a "neki čak ne znaju ni gdje je klitoris".
Njezina desna vagina je veća i "dominantnija", što dodatno pridonosi tome da druga ostane neprimijećena. Kada im nakon intimnog odnosa otkrije istinu, reakcije su uglavnom iste: prvo su u "potpunoj nevjerici", a zatim postaju izuzetno znatiželjni i žele znati sve detalje.
