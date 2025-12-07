Obavijesti

NIJE JOJ LAKO

FOTO Žena s dvije vagine žali se na spojeve s Tindera: Muškarci se prvo šokiraju, onda traže ovo

Annie Charlotte (27) ima izuzetno rijetko medicinsko stanje poznato kao uterus didelphys, što znači da ima dva seta reproduktivnih organa: dvije vagine, dvije maternice i dva cerviksa...
