Osjećaj lakoće: Ovo su pića koja prirodno smanjuju nadutost

Nadutost je čest osjećaj punine ili otečenosti u trbuhu, najčešće nakon jela. Povremena nadutost normalan je dio probave i ne zahtijeva liječenje, no određeni napici mogu je ublažiti. Voda, biljni čajevi te fermentirani napici poput kombuche i kefira pomažu smanjiti nadutost, dok gazirana pića, umjetna sladila i višak kofeina mogu imati suprotan učinak.

Voda

Redovito pijenje vode jedan je od najučinkovitijih načina za ublažavanje nadutosti. Visok unos soli čest je uzrok zadržavanja tekućine u probavnom sustavu, što dovodi do otečenosti i nelagode.

Premda zvuči nelogično, veći unos vode zapravo razrjeđuje natrij i pomaže tijelu da ga izbaci, čime se smanjuje zadržavanje tekućine i potiče zdrava probava. Istraživanja pokazuju da topla voda može ubrzati probavu i olakšati prolazak plinova kroz crijeva, što rezultira manjom nadutošću.

Čaj od đumbira

Đumbir je poznat po svojim snažnim probavnim blagodatima, uključujući smanjenje nadutosti i umirivanje želuca. On potiče rad probavnog trakta i olakšava uklanjanje hrane i plinova iz organizma. Zahvaljujući protuupalnim svojstvima, đumbir smanjuje iritaciju u crijevima – jedan od čestih uzroka nadutosti. Dodatan unos đumbira, bilo kroz čaj ili dodatke, može značajno olakšati gastrointestinalne smetnje.

Zeleni čaj

Zeleni čaj bogat je antioksidansima koji smanjuju upalu i štite stanice od oštećenja. Studije pokazuju da osobe s upalnim bolestima crijeva koje redovito piju zeleni čaj bilježe manje simptoma poput nadutosti. Zeleni čaj sadrži i malu količinu kofeina, koji prirodno stimulira probavni trakt i potiče redovitu probavu.

Čaj od metvice

Čaj od paprene metvice djeluje umirujuće na cijeli probavni sustav te pomaže kod nadutosti, mučnine i nelagode u trbuhu. Istraživanja pokazuju da ulje paprene metvice može smanjiti upalu, ublažiti zatvor i olakšati bolove u abdomenu. Mentol, prirodni spoj u metvici, opušta mišiće probavnog trakta, omogućujući plinovima da lakše prođu kroz crijeva bez zadržavanja.

Kamilica

Kamilica je poznata po svom umirujućem djelovanju, a isto vrijedi i za probavni sustav. Čaj od kamilice opušta mišiće crijeva i smanjuje grčeve, čime se potiče pravilno kretanje probavnog sadržaja. Njena protuupalna i antispazmodična svojstva pomažu ublažiti nadutost i osjećaj težine u trbuhu.

Kombucha

Kombucha je fermentirani napitak bogat probioticima – korisnim mikroorganizmima koji poboljšavaju zdravlje crijeva. Redovita konzumacija može spriječiti zatvor i smanjiti nadutost. No, važno je napomenuti da je kombucha gazirani napitak, pa kod osjetljivijih osoba mjehurići mogu izazvati suprotan učinak.

Kefir

Kefir, poput kombuche, obiluje probioticima koji potiču zdravu crijevnu floru i olakšavaju probavu. Nastaje fermentacijom mlijeka i pokazao se učinkovitim u smanjenju simptoma upalnih bolesti crijeva, uključujući nadutost. Zahvaljujući svojoj laganoj, pitkoj teksturi, kefir je praktičan dodatak svakodnevnoj prehrani.

Napici koji uzrokuju nadutost

Neki napici mogu povećati stvaranje plinova ili iritirati crijeva, što dovodi do nadutosti:

Gazirana pića: Sokovi, gazirana voda, pivo i drugi “fizzy” napici unose ugljični dioksid koji stvara mjehuriće i napuhuje trbuh.

Kofein: Pretjeran unos može prekomjerno stimulirati probavni sustav, uzrokujući plinove i nelagodu.

Umjetna sladila: Sorbitol, manitol i drugi zaslađivači teško se probavljaju i često izazivaju nadutost.

Mliječni proizvodi: Osobe s intolerancijom na laktozu mogu doživjeti nadutost i plinove nakon konzumacije mlijeka ili smoothieja na bazi mliječnih proizvoda.

Prirodni načini za smanjenje nadutosti

Uz pravilno birane napitke, nekoliko jednostavnih navika može smanjiti ili spriječiti nadutost:

Jedite polako kako biste izbjegli gutanje zraka.

Izbjegavajte piti na slamku.

Birajte manje, ali češće obroke.

Krećite se svakodnevno – hodanje potiče probavu.

Smanjite ili izbjegavajte hranu koja vam redovito izaziva nadutost, piše msn.