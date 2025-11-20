BIVŠA BANKARICA FOTO Vatrena Njemica Yvonne: U moje grudi zure i muškarci i žene. One su sjajna investicija!

Yvonne Bar jedna je od najpopularnijih njemačkih influencerica. Na Instagramu je prati više od tri milijuna ljudi, svakodnevno tamo dijeli izazovne fotografije... Prije nego što je postala influencerica i manekenka radila je kao investicijska bankarica. Ali taj posao nije bio za nju, nije mogla svaki dan osam sati provoditi u uredima... Pa sad putuje svijetom, odlazi na operacije, posebno je ponosna na svoje bujne grudi... 'U njih jednako zure žene i muškarci', poručila je nedavno