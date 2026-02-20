FOTO/VIDEO Preslatki majmun kojeg je odbacila mama ganuo svijet: 'Dobio je brdo plišanaca'

Uobičajeno je da se majmuni drže za svoje majke nakon rođenja, ali kako Punch nije imao majku, timaritelji su mu dali plišanog orangutana kako bi mu ublažili tjeskobu i usamljenost. Puncha se rijetko viđa bez plišanog orangutana, a igračku tretira kao majku i koristi je za utjehu. | Foto: ichikawa_zoo/X