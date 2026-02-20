FOTO/VIDEO Preslatki majmun kojeg je odbacila mama ganuo svijet: 'Dobio je brdo plišanaca'

Internet je potpuno poludio za bebom majmuna i njegovom plišanom životinjom. Punch, beba makakija u zoološkom vrtu Ichikawa u Japanu, postao je viralan nakon što je potražio utjehu u plišanoj igrački jer ga je majka napustila...
Sada je predsjednica tvrtke IKEA Japan posjetila zoološki vrt kako bi osigurala da uvijek ima dostupnog plišanca za podršku.
| Foto: ichikawa_zoo/X
Rođen u srpnju 2025. godine, Puncha je majka odbacila odmah nakon rođenja, pa su se timaritelji u zoološkom vrtu uključili kako bi ga odgojili. Međutim, njegovi kolege majmuni u početku nisu bili tako ljubazni.
Kada su ga premjestili u nastambu s drugim majmunima, primijetili su da je izopćen i da se bori s integracijom. Potresne snimke koje su se pojavile na internetu prikazuju kako ga drugi majmuni odguruju kada se pokušao družiti.
Uobičajeno je da se majmuni drže za svoje majke nakon rođenja, ali kako Punch nije imao majku, timaritelji su mu dali plišanog orangutana kako bi mu ublažili tjeskobu i usamljenost. Puncha se rijetko viđa bez plišanog orangutana, a igračku tretira kao majku i koristi je za utjehu.
Ispostavilo se da "oran-mama", kako su je obožavatelji prozvali na internetu, dolazi iz IKEE i svatko je može kupiti.
Petra Färe, predsjednica i glavna direktorica za održivost tvrtke IKEA Japan, posjetila je zoološki vrt Ichikawa 17. veljače kako bi donirala više zamjenskih, kao i novih plišanih igračaka. Gradonačelnik Ichikawe, Ko Tanaka, podijelio je uzbudljivu vijest o donaciji, napisavši u prevedenoj objavi na društvenoj mreži X.
"Mali majmun (Punch-kun) koji se marljivo trudio i odrastao potpuno sam postao je toliko voljen da ga mnogi sada bodre kada ga vide zajedno s njegovom plišanom igračkom, tretirajući je kao svoju majku."
"Danas je predsjednik tvrtke koja proizvodi te plišane igračke došao u zoološki i botanički vrt Ichikawa s ogromnim brojem njih."
Plišani orangutan je popularna mekana igračka iz IKEE pod nazivom DJUNGELSKOG, a u opisu se navodi da plišanac može visjeti na vašem boku ili leđima, "baš kao što se pravi majmuni penju i vise na drveću u prašumi".
"Nadamo se da će darovane plišane igračke i dalje biti izvor utjehe i pomoći Punchu da se postupno prilagodi skupini. Nastavimo ga svi zajedno podržavati."
