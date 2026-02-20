Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VIRALNI HIT

FOTO/VIDEO Preslatki majmun kojeg je odbacila mama ganuo svijet: 'Dobio je brdo plišanaca'

Internet je potpuno poludio za bebom majmuna i njegovom plišanom životinjom. Punch, beba makakija u zoološkom vrtu Ichikawa u Japanu, postao je viralan nakon što je potražio utjehu u plišanoj igrački jer ga je majka napustila...
FOTO/VIDEO Preslatki majmun kojeg je odbacila mama ganuo svijet: 'Dobio je brdo plišanaca'
Sada je predsjednica tvrtke IKEA Japan posjetila zoološki vrt kako bi osigurala da uvijek ima dostupnog plišanca za podršku. | Foto: ichikawa_zoo/X
1/14
Sada je predsjednica tvrtke IKEA Japan posjetila zoološki vrt kako bi osigurala da uvijek ima dostupnog plišanca za podršku. | Foto: ichikawa_zoo/X
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026