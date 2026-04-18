FOTO Zombi apokalipsa nije moguća, ali da je...: Ovo bi bile najsigurnije države za skrivanje

Ovo su države koje bi bile najsigurnije u hipotetskom slučaju da krene zombi apokalipsa... Pa ako ste fan zombija, krenite s nama u istraživanje ovog hipotetskog scenarija, do kojeg, kladili bismo se, neće doći. Ali pustimo malo mašti na volju...
Jedna od najpopularnijih tema u modernoj 'horor-kulturi', vjerojatno i najpopularnija, je ona o zombi apokalipsi. Snimljeno je na ovu temu stotine filmova i serija, skoro svakog tjedna 'osvane' neka nova zombi serija... Iako je ovakav scenarij u stvarnosti nemoguć, jer zombiji kao biološke prijetnje ne uklapaju se u znanstvene zakonitosti, fascinacija ovim konceptom ne prestaje. Poneki ljudi su 'fascinirani', da ne kažemo opsjednuti, idejom preživljavanja u ekstremnim uvjetima, gdje se civilizacija urušava, a priroda postaje najveći saveznik ili neprijatelj...
| Foto: canva, ilustracija
|
Foto: canva, ilustracija
| Foto: canva, ilustracija
Prema istraživanjima objavljenim u časopisu Risk Analysis, otočne države pokazuju se kao najbolja opcija za preživljavanje globalne katastrofe, uključujući i hipotetsku zombi apokalipsu, pisao je NY Post. Ovo su države koje bi bile najsigurnije u hipotetskom slučaju da krene zombi apokalipsa... Pa ako ste fan zombija, krenite s nama u istraživanje ovog hipotetskog scenarija, do kojeg, kladili bismo se, neće doći. Ali pustimo malo mašti na volju...
| Foto: canva, ilustracija
1. Novi Zeland: Pa nisu milijarderi ludi! Puno njih sagradilo je 'utvrde' s podzemnim skloništima na Novom Zelandu, izolacija od ostatka svijeta, ako sve krene u krivom smjeru, nešto je što im je visoko na listi prioriteta...
| Foto: canva, ilustracija
Jer izolirana lokacija i snažan agrarni sektor čine Novi Zeland idealnim utočištem. Dodatna prednost je razvijena tehnološka infrastruktura koja bi mogla pomoći u održavanju civilizacije. Planinski krajolici bili bi idealni za obranu, a relativno mala populacija smanjila bi rizik od zaraze.
| Foto: canva, ilustracija
2. Australija: Izolacija, ogromna prostranstva... Australija je idealno mjesto za skrivanje.
| Foto: canva, ilustracija
Neki se i šale kako su životinje u Australiji opasnije od zombija, pa ako uspijevaju živjeti 's njima', živi mrtvaci ne bi bili nikakav problem...
| Foto: canva, ilustracija
3. Island : Island bi bio idealno utočište zahvaljujući izoliranosti u Atlantskom oceanu. Udaljenost od drugih kontinenata otežala bi zombijima dolazak, a malobrojna populacija smanjila bi šanse za širenje zaraze.
| Foto: canva, ilustracija
Prirodni resursi, poput geotermalne energije, omogućili bi samoodrživost, dok bi hladna klima mogla dodatno usporiti zombije, ako pretpostavimo da nisu otporni na vremenske uvjete. A ribe u moru ima koliko hoćete, možda im poljoprivreda zbog klime nije najjača, ali gladni ne bi ostali...
| Foto: canva, ilustracija
4. Norveška: Fjordovi su idealna barijera protiv zombija! Hladna klima, raštrkana naselja, udaljena sela... Pružili bi ljudima idealnu zaštitu od horde živih mrtvaca.
| Foto: canva, ilustracija
Ribe i tu ima na pretek, država je bogata resursima, nije gusto naseljena - još nekoliko pluseva za Norvešku.
| Foto: canva, ilustracija
5. Kanada: Kanada je još jedna zemlja gdje bi golema površina i rijetka naseljenost pružili sigurnost. Nepregledne šume i hladne zime otežale bi zombijima kretanje, dok bi prirodni izvori hrane, poput slatkovodnih riba i divljači, bili ključni za opstanak.
| Foto: canva, ilustracija
Tri od deset najvećih otoka svijeta su u Kanadi, na njima gotovo nitko ne živi, možda uopće ne bi brinuli o najezdi zombija...
| Foto: canva, ilustracija
6. Nepal: Nepal je, kao što znate, smješten u središtu Himalaja, gdje se nalaze neki od najviših vrhova na svijetu, uključujući Mount Everest. Planinski teren bi, nagađamo, bio nepremostiva prepreka za žive mrtvace. Ma sigurno bi se teško kretali kroz kroz strme staze, klance i nepristupačne visoravni. Povlačenje u više nadmorske visine omogućilo bi prirodnu zaštitu od zaraženih.
| Foto: canva, ilustracija
Nepalsko stanovništvo većinom se oslanja na tradicionalnu poljoprivredu i stočarstvo, što znači da su mnogi dijelovi zemlje već samoodrživi. Lokalno uzgojeni usjevi, poput riže, kukuruza i povrća, te stočarstvo pružaju stabilan izvor hrane čak i u uvjetima izolacije. A Nepal je bogat i izvorima pitke vode...
| Foto: canva, ilustracija
7. Butan: Slično kao Nepal. Država 'skrivena' u Himalajama bila bi teško dostupna zombijima. Osim ako za života nisu bili alpinisti. Planinski tereni pružili bi tu prirodnu zaštitu.
| Foto: canva, ilustracija
S populacijom od oko 800.000 ljudi, Butan ima jednu od najnižih gustoća naseljenosti u svijetu. Manji broj ljudi znači manju šansu za širenje zombi zaraze, a raštrkanost sela po planinskim područjima dodatno umanjuje rizik.
| Foto: canva, ilustracija
8. Japan: Japan, iako gusto naseljen, ima jedinstvenu prednost svojih otoka. Hokkaido, s hladnom klimom i manjom gustoćom stanovništva, vjerojatno bi mogao postati idealno mjesto za povlačenje. Japanska infrastruktura i tehnološki napredak dodatno bi pomogli u organiziranju obrane.
| Foto: canva, ilustracija
Japan je globalni lider u robotici, umjetnoj inteligenciji i inovativnim tehnologijama. U slučaju zombi apokalipse, ove bi tehnologije mogle biti ključne za obranu, poput autonomnih sustava nadzora, 'robotskih čuvara'. Infrastruktura poput podzemnih mreža i skloništa pruža dodatne mogućnosti za skrivanje i organizaciju preživjelih.
| Foto: canva, ilustracija
9. Finska: Više od 70 posto Finske prekriveno je šumama, čineći je jednom od najšumovitijih zemalja na svijetu. Gusti šumski predjeli savršeno su mjesto za skrivanje i bijeg od zombija, koji bi se teško kretali kroz 'složeni' teren. No finska šuma nije samo utočište, već i izvor hrane (divljač, bobice, gljive) i materijala za izgradnju skloništa. Mnogi Finci znaju loviti životinje i ribu, znaju sakupljati hranu iz šume i preživljavati u divljini.
| Foto: canva, ilustracija
Ove vještine bile bi ključne u apokaliptičnom scenariju, kada moderni resursi i tehnologija možda više ne bi bili dostupni. Ako ikada dođe do zombi apokalipse, Finska bi bila mjesto gdje bismo se poželjeli skloniti.
| Foto: canva, ilustracija
10. Čile: Čile bi bio idealan za preživljavanje zombi apokalipse zbog svoje geografske raznolikosti i prirodnih barijera. Ande na istoku i Pacifik na zapadu pružaju prirodnu zaštitu u slučaju dolaska živih mrtvaca.
| Foto: canva, ilustracija
Dužina zemlje omogućuje izolaciju u različitim klimatskim zonama, od pustinja na sjeveru do ledenjaka na jugu.Ruralna područja i samodostatna poljoprivreda osiguravaju hranu, dok izolirani otoci poput Uskršnjeg otoka nude dodatna sigurna utočišta.*uz korištenje AI-ja
| Foto: canva, ilustracija