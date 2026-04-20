FOTO/VIDEO Zbog ove snimke ljudi pišu da žele biti uhićeni u Španjolskoj: 'Gledam 15. put...'

"Idem u Španjolsku napraviti neku glupost da me ova dama uhiti", "Živjela policija!", "Nemam pojma što govori, ne pričam španjolski, ali evo gledam video po 15. put", "Ne bi bježao od nje da me lovi"... Nižu se komentari pod snimku koju je na društvene mreže objavila španjolska policija...

Snimka je napravljena uoči finala španjolskog kupa, u njoj se nalaze razne upute i upozorenje za navijače. Ali eto, gledaju je i danima nakon finala, čak i oni koji ne govore španjolski jezik.

Policajki sa snimke neki nude i brak...

Kad smo već kod španjolskog kupa, u finalu je slavio Real Sociedad, za kojeg nastupaju hrvatski reprezentativci Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car. Nakon izvođenja penala bili su bolji od Atletico Madrida.