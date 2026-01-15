Obavijesti

ŽELI IM STATI NA KRAJ

FOTO Visoka sam 112 cm i model sam! Ljudi govore nepristojne komentare kad vide mog dečka

Model Caitlin Hellyer više je od tri godine u sretnoj vezi s partnerom Guyem, no njihova ljubav našla se na meti kritika zbog razlike u visini i godinama. On je 10 godina stariji i gotovo 60 cm viši od nje...
Caitlin (24), koja se bavi stvaranjem sadržaja na društvenim mrežama, svakodnevno se suočava s kritikama ljudi koji optužuju njezinog partnera Guya (34) da je "izgubio okladu" ili nju uspoređuju s djetetom. Zbog toga je odlučila javno odgovoriti na zlobne komentare, piše Mirror. | Foto: Instagram
