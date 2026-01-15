FOTO Visoka sam 112 cm i model sam! Ljudi govore nepristojne komentare kad vide mog dečka

Model Caitlin Hellyer više je od tri godine u sretnoj vezi s partnerom Guyem, no njihova ljubav našla se na meti kritika zbog razlike u visini i godinama. On je 10 godina stariji i gotovo 60 cm viši od nje...
Caitlin (24), koja se bavi stvaranjem sadržaja na društvenim mrežama, svakodnevno se suočava s kritikama ljudi koji optužuju njezinog partnera Guya (34) da je "izgubio okladu" ili nju uspoređuju s djetetom. Zbog toga je odlučila javno odgovoriti na zlobne komentare, piše Mirror.
- Svaki dan čitam komentare koji impliciraju da je pogrešno što smo u vezi. Prema mišljenju mrzitelja, moje tijelo sliči dječjem - ispričala je za britanski Mirror.
Caitlin, kreatorica sadržaja iz Devona i model, ističe kako su komentari s kojima se suočava svakodnevni i duboko uvredljivi.
- S obzirom na to da imam grudi veličine 60H i vrlo ženstvene obline, to je smiješno uvjerenje. Ja sam žena koja je slučajno visoka 112 centimetara.
Priznaje da su je neki komentari znali držati budnom noću, ali ističe da ljubav na kraju uvijek pobjeđuje.
- Vjerujem da su ljudi koji tako misle i imaju drskosti to komentirati vrlo ograničeni. U 2026. smo godini i daleko smo dogurali po pitanju različitosti. Samo zato što imam patuljasti rast, to me ne ograničava na to da izlazim samo s muškarcima koji također imaju patuljasti rast. To je kao da brinetama kažete da smiju izlaziti samo s drugim brinetama - kaže.
Kao odgovor na okrutan komentar na jednom od njezinih TikTok videa, u kojem su je pozvali da "hoda sa svojom vrstom", Caitlin je odlučila snimiti video i pojasniti neke stvari.
- Ljudi s patuljastim rastom su ljudi. Mi nismo 'vrsta', nismo vanzemaljci ili likovi iz fantazije, mi smo ljudska bića. Funkcioniramo kao i svi ostali, samo smo malo niži, to je sve. Kada je riječ o vezama, ljudi imaju preferencije i to je sasvim u redu - poručila je.
Objasnila je kako neki ljudi s patuljastim rastom preferiraju partnere slične visine jer im je to privlačno ili jednostavnije zbog stila života. S druge strane, smatra da je jednako normalno da osoba niskog rasta bude u vezi s osobom prosječne visine.
- Ja preferiram izlaziti s muškarcem prosječne visine jer me takvi privlače i s njima se najbolje povežem, to je jednostavno moja preferencija. Nema tu nekog posebnog pravila ili razloga. Privlačnost nije objektivna i ne bi trebala biti, samo zato što imate genetsko stanje ili izgledate drugačije. Neću se ograničavati na izlaske unutar svog stanja samo zato što ljudi kažu da moram - kaže.
Par se povezao online 2022. godine nakon što je Guy poslao Caitlin zahtjev za prijateljstvo na Facebooku. Osam tjedana kasnije, odlučila mu je odgovoriti nakon što je primijetila da imaju mnogo toga zajedničkog i da joj je privlačan.
Ubrzo su se upoznali uživo i od tada su nerazdvojni. Ovog proljeća par se planira preseliti na Otok Man, gdje se Caitlin, kako kaže, osjeća sigurnije nego u gradskim sredinama. Što se tiče budućnosti, djeca im nisu u planu.
- Ne želimo se vjenčati niti imati djecu. Borila sam se za sterilizaciju 2023. godine, a operaciju sam imala 2024. Odlučila sam se za to jer se moje tijelo loše nosi s kontracepcijom, a ne želim djecu, stil života ni stres koji dolazi s njima. To je najbolja odluka koju sam ikad donijela - zaključila je.
