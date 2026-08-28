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VITALNI 85-GODIŠNJAK

FOTO Vodio brazilski nogomet, sad ljubi 53 godine mlađu: 'Svaki dan naučim nešto novo...'

Clara i Marco Polo, bivši predsjednik nogometnog saveza Brazila, u vezi su od 2019. godine, a upoznali su se na večeri s prijateljima. “Marco je izuzetno inteligentna osoba. Kad sam ga upoznala, satima smo razgovarali. Mogla bih ga slušati 30 sati. Svaki dan od njega naučim nešto novo. Postoji Clara prije i Clara poslije Marca”, rekla je.
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FOTO Vodio brazilski nogomet, sad ljubi 53 godine mlađu: 'Svaki dan naučim nešto novo...'
Marco Polo Del Nero (85), bivši predsjednik Brazilskog nogometnog saveza, već je sedam godina u vezi s influencericom, voditeljicom i manekenkom Clarom Brasil (32). Ona se svojedobno okušala i kao pjevačica na njegov nagovor, ali taj je pokušaj neslavno propao... | Foto: instagram
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Marco Polo Del Nero (85), bivši predsjednik Brazilskog nogometnog saveza, već je sedam godina u vezi s influencericom, voditeljicom i manekenkom Clarom Brasil (32). Ona se svojedobno okušala i kao pjevačica na njegov nagovor, ali taj je pokušaj neslavno propao... | Foto: instagram
Komentari 2

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