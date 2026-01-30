Šok u programu uživo! BBC-jeva voditeljica pokazala haltere?! 'Morao sam popiti aspirin!'

Gledatelji koji su se nadali saznati kakvo ih vrijeme očekuje ostali su zatečeni modnim odabirom voditeljice Lizzie Rizzini, koja je za svoje javljanje u BBC-jevim Vijestima u 6 sati odjenula kombinaciju koja je pokrenula lavinu komentara na internetu...
Dok je najavljivala uobičajenu prognozu s kišom i jakim vjetrovima, njezin modni odabir "zagrijao" je raspravu na društvenim mrežama, a neki su obožavatelji tvrdili da je to bio vrhunac emisije.
Lizzie je nosila pripijenu traper haljinu s patentnim zatvaračem po sredini. Haljina je pri dnu bila djelomično otkopčana, otkrivajući njezinu nogu.
Izgled je upotpunila ravnom, sjajnom kosom i glamuroznom šminkom.
Dok je objašnjavala detalje s meteorološke karte, u jednom je trenutku, kako piše Daily Star, nakratko pokazala i čipkaste rubove svojih samostojećih čarapa.
Lizzie, koja na BBC-u radi već 14 godina, nosila je čarape boje kože, a oko bedra joj se vidjela crna čipkasta traka.
Taj trenutak, koji je trajao tek sekundu, možda je bio kratak, ali čini se da je bio vrhunac večeri za brojne gledatelje koji su svoje oduševljenje podijelili na društvenim mrežama.
Jedan obožavatelj na platformi X je napisao: - Ovo sigurno uljepšava tmurno vrijeme.
Drugi je dodao: - Odvlači nam misli od jadnog vremena.
Treći je korisnik primijetio: - Je li to crni čipkasti rub haltera što ga vidim na BBC-jevoj prognozi?
Četvrti je rekao kako nikad prije nije vidio "haltere na BBC-u". Ipak, jedan je gledatelj želio stati na kraj raspravi. - Žao mi je što vam kvarim zabavu, ali sumnjam da su to biciklističke hlačice ili termo donje rublje.
Jedan se muškarac našalio i napisao: "Morao sam popiti aspirin!"
Iako je vremenska prognoza bila sumorna, Lizzie, koja je ranije proglašena jednom od najseksi voditeljica u Ujedinjenom Kraljevstvu, donijela je dašak sunca gledateljima, a jedan je od njih dodao: - Postoji život i nakon Carol Kirkwood.
Carol, koja je na BBC-u radila 25 godina, ovog je tjedna objavila da se povlači sa svoje pozicije. Nakon što je vijest podijelila u eteru, objavila je i priopćenje.
"Bila je apsolutna privilegija donositi vam vremensku prognozu svaki dan. Moj posao je nešto što nikad nisam uzimala zdravo za gotovo i uživala sam u svakoj minuti! Od ranih početaka i svakakvih prognoza, dijelila sam sve s nevjerojatnim kolegama na BBC Breakfastu, BBC Weatheru i drugim programima diljem BBC-a. Željela bih im zahvaliti na podršci i prijateljstvu koje mi je značilo sve na svijetu. A vama koji ste gledali i slušali kod kuće - hvala vam na svoj ljubaznosti koju ste mi pokazivali tijekom godina, biti dio vaših jutara bila je radost. Ovo nije bila laka odluka, ali čini se da je pravi trenutak za odlazak. Sa sobom ću ponijeti najdivnije uspomene."
