Šok u programu uživo! BBC-jeva voditeljica pokazala haltere?! 'Morao sam popiti aspirin!'

"Bila je apsolutna privilegija donositi vam vremensku prognozu svaki dan. Moj posao je nešto što nikad nisam uzimala zdravo za gotovo i uživala sam u svakoj minuti! Od ranih početaka i svakakvih prognoza, dijelila sam sve s nevjerojatnim kolegama na BBC Breakfastu, BBC Weatheru i drugim programima diljem BBC-a. Željela bih im zahvaliti na podršci i prijateljstvu koje mi je značilo sve na svijetu. A vama koji ste gledali i slušali kod kuće - hvala vam na svoj ljubaznosti koju ste mi pokazivali tijekom godina, biti dio vaših jutara bila je radost. Ovo nije bila laka odluka, ali čini se da je pravi trenutak za odlazak. Sa sobom ću ponijeti najdivnije uspomene." | Foto: Instagram