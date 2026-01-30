Obavijesti

NIJE BAŠ ZA POHVALU...

Netko je zapalio pizzeriju Doomsday. Evo kako su ranije vrijeđali goste u komentarima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Facebook

Pizzerija je otvorena prije više od pet godina, a na (ne)slavno su se proslavili nakon žestokih svađa s gostima na društvenim mrežama

Zagrebačka pizzerija Doomsday izgorjela je u noći s utorak na srijedu. Policija je utvrdila da je pizzeriju netko namjerno zapalio tako što su razbili staklenu stijenku terase te kroz nastali otvor u objekt ubacili zasad neutvrđeno zapaljivo sredstvo.

Nitko od stanara nije ozlijeđen, a visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina tisuća eura. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, priopćili su iz policije.

Pizzerija je otvorena prije više od pet godina, a na (ne)slavno su se proslavili nakon žestokih svađa s gostima na društvenim mrežama. Redovito su vrijeđali one s kojima se nisu slagali i koji su kritizirali kako rade.

Kako piše Kult Plave Kamenice, upravo je vrijeđane gostiju, umjesto same hrane, postao glavni element njihova brandinga. Iako su imali čak 42 vrste pizze i ostale hrane, najviše ih je proslavio odnos prema gostima i ljudima na mrežama.

Foto: Facebook
