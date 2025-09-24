FOTO Vraća li se to najbujnija dama Instagrama? Demi Rose dijeli poeziju, pratitelji čekaju...
Na Instagramu, na kojem je u kratkom roku prikupila gotovo 20 milijuna pratitelja, nema je godinama. Nema novih fotki, a prije bi gotovo svakodnevno objavljivala golišave fotografije s nekih luksuznih destinacija. Ali čini se da je Instagram apsistenciji bujne Demi Rose došao kraj. Na svojem profilu objavila je kratku pjesmu i potpisala pjesnika Christophera: "Nitko ne posjeduje vodu. Nitko ne posjeduje zemlju. Nitko ne posjeduje oceane. Nitko ne posjeduje pijesak. To nam daruje naša Majka. Naš planet daje besplatno. Samo rukama pohlepnih, Zemlja traži naknadu.", objavila je Rose. Njezini fanovi pitaju se hoće li ih uskoro i razveseliti nekom fotkom ili će nastaviti s poezijom, ekologijom...