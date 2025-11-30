FOTO Woof, woof! Mi smo stigli na Velesajam! Tisuće pasa iz 30 zemalja stiglo na veliku izložbu
Zagrebački Velesajam je ponovno postao najveće europsko okupljalište ljubitelja pasa. U sklopu manifestacije Zagreb Winter Classic 2025, održana je velika međunarodna izložba na kojoj se predstavilo više stotina pasa iz čak 30 zemalja, a posjetitelji su tijekom dana mogli vidjeti više od 200 različitih pasmina.
Riječ je o tradicionalnom kinološkom događaju koji iz godine u godinu privlači sve više sudionika, a današnji program uključivao je i prestižna natjecanja poput CACIB Zagreb te izbor titule Zagreb Winner. | Foto: Vid Redza/PIXSELL