INSTAGRAM SENZACIJA FOTO Za nju kažu da je osvojila 'genetski jackpot': Preci su joj vikinzi, a ona osvaja Ameriku...

Nju zovu "Najbujnijom damom Instagrama", a prije slave je radila kao prodavna predstavnica i konobarica... Antje Utgaard američka je TV voditeljica, glumica i influencerica, ali po imenu ste vjerojatno zaključili, korijene vuče iz Skandinavije. U sebi ima norveške i švedske krvi, pa joj nije bilo hladno živjeti ni u hladnoj Minnesoti... Kad je stigla slava, preselila se u topli Los Angeles. Glumila je u seriji "Miss/Match", filmovima "Inside man", "Mob Town", "Sable", pojavljivala se u glazbenim spotovima, a kaže kako bi se jako htjela okušati u nekoj komediji...