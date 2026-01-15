Obavijesti

FOTO Za nju kažu da je osvojila 'genetski jackpot': Sydney Sweeney? Ma može se sakriti!

Nju zovu 'Najbujnijom damom Instagrama', a prije slave je radila kao prodajna predstavnica i konobarica. Antje Utgaard američka je TV voditeljica, glumica i influencerica, ali po imenu ste vjerojatno zaključili, korijene vuče iz Skandinavije...
FOTO Za nju kažu da je osvojila 'genetski jackpot': Sydney Sweeney? Ma može se sakriti!
"Rođena u mirnom New Richmondu, u Wisconsinu, s norveško-švedskim korijenima, Antje je ono što biste dobili da skandinavski genetski jackpot uparite s američkim samopouzdanjem", pisali su o njoj američki mediji... | Foto: Antjeutgaard/Instagram
