FOTO Za nju kažu da je osvojila 'genetski jackpot': Sydney Sweeney? Ma može se sakriti!

Nju zovu 'Najbujnijom damom Instagrama', a prije slave je radila kao prodajna predstavnica i konobarica. Antje Utgaard američka je TV voditeljica, glumica i influencerica, ali po imenu ste vjerojatno zaključili, korijene vuče iz Skandinavije...
"Rođena u mirnom New Richmondu, u Wisconsinu, s norveško-švedskim korijenima, Antje je ono što biste dobili da skandinavski genetski jackpot uparite s američkim samopouzdanjem", pisali su o njoj američki mediji...
| Foto: Antjeutgaard/Instagram
Foto: Antjeutgaard/Instagram
| Foto: Antjeutgaard/Instagram
Antje Utgaard (31) američka je TV voditeljica, glumica i, kako kaže, influencerica.
| Foto: Antjeutgaard/Instagram
Playboy ju je svojevremeno nazvao "novom Kate Upton". A kad je zbog oblina uspoređuju s popularnom glumicom Sydney Sweeney, fanovi pišu: "Sydney? Ma može se sakriti!"
| Foto: Antje Utgaard/Twitter
U sebi ima norveške i švedske krvi, pa joj nije bilo hladno živjeti ni u hladnoj Minnesoti gdje je prije slave radila kao prodajna predstavnica i kao konobarica. S vremenom je broj pratitelja na društvenim mrežama rastao, pa je postala 'tražena roba'...
| Foto: Antje Utgaard/Twitter
Ali kad je stigla slava, preselila se u topli Los Angeles zbog poslovnih prilika...
| Foto: Antjeutgaard/Instagram
Glumila je u seriji "Mis/Match", filmovima "Inside man", "Mob Town", "Sable", pojavljivala se u glazbenim spotovima, a kaže kako bi se jako htjela okušati u nekoj komediji...
| Foto: Antjeutgaard/Instagram
Studirala je modnu industriju, sjajna je plesačica, plesu je posvetila 14 godina...
| Foto: Antjeutgaard/Instagram
"Skandinavski brend sa začinom Los Angelesa. Ona nije još jedna cura s Instagrama, ona igra na duge staze i ulazi u više sfera. Zna što publika želi i ne trebaju joj agencije da to postigne", hvalili su je američki mediji...
| Foto: Antjeutgaard/Instagram
"Želim glumiti opaku superjunakinju ili Amazonku. A možda i neku ženu u mafiji", kazala je nedavno...
| Foto: Antjeutgaard/Instagram
