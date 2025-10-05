FOTO Završava Oktoberfest! Dame u dirndlu, potoci piva i kobase: Tu je 100 najboljih fotki

U nedjelju završava 190. Oktoberfest. Milijuni posjetitelja iz Njemačke i cijelog svijeta uživali su u pivu, pečenju, pjesmi, plesu... Dame su pomno birale najbolje dirndle, muškarci su uskočili u lederhosen, košulje i veste... Ove godine se za Maß pivo od jedne litre trebalo izdvojiti više od 15 eura. U velikoj galeriji pogledajte 100 najboljih fotografija s ovogodišnjeg kultnog pivskog festivala...
Ovogodišnji 190. festival piva Oktoberfest završava u južnonjemačkom gradu Münchenu u nedjelju.
"Za mene je to bio 'roller coaster' Wiesn", rekao je za DPA minhenski ekonomski savjetnik Christian Scharpf, koristeći lokalni izraz za svjetski poznati kulturni događaj. Scharpfu je prva godina kao šefu Oktoberfesta bila turbulentna, rekao je.
"Početak iz snova - sunčane rekordne temperature i miran prvi tjedan. Zatim situacija s prenapučenošću u subotu na Wiesnu i prijetnja bombom u srijedu, što nam je svima bio veliki izazov", rekao je.
Oktoberfest 2025. vjerojatno će ući u povijest iz nekoliko razloga. Dva odvojena dana cijeli prostor Oktoberfesta morao je biti zatvoren zbog prenapučenosti.
Jedan je dan je gotovo potpuno izgubljen jer je mjesto održavanja Theresienwiese satima pretraživano nakon prijetnje bombom i ostalo je zatvoreno .
"Bilo je važno da su sve strane surađivale i uspjeli smo ponovno otvoriti u 17.30“, rekao je Scharpf o ponovnom otvaranju nakon prijetnje bombom. "Najljepše iskustvo za mene bilo je osjetiti taj duh 'sada više nego ikad'. Ljudi su se vratili na festival odmah nakon ponovnog otvaranja i slavili u dobrom raspoloženju“, rekao je.
Samo u kasnim poslijepodnevnim satima u petak, koji je bio nacionalni praznik, Dan njemačkog jedinstva, kada je prostor morao biti zatvoren drugi put ove godine zbog prenapučenosti, bilo je 300.000 ljudi.
Scharpf planira u nedjelju obaviti pregled stanja i objaviti koliko je posjetitelja prisustvovalo Oktoberfestu. Prema procjenama uprave festivala, do polovice tjedna stiglo je 3,5 milijuna gostiju, u usporedbi s 3,6 milijuna ljudi prošle godine.
