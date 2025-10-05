Obavijesti

Galerija

Komentari 8
MEGA GALERIJA

FOTO Završava Oktoberfest! Dame u dirndlu, potoci piva i kobase: Tu je 100 najboljih fotki

U nedjelju završava 190. Oktoberfest. Milijuni posjetitelja iz Njemačke i cijelog svijeta uživali su u pivu, pečenju, pjesmi, plesu... Dame su pomno birale najbolje dirndle, muškarci su uskočili u lederhosen, košulje i veste... Ove godine se za Maß pivo od jedne litre trebalo izdvojiti više od 15 eura. U velikoj galeriji pogledajte 100 najboljih fotografija s ovogodišnjeg kultnog pivskog festivala...
190th Oktoberfest celebrations in Munich
Ovogodišnji 190. festival piva Oktoberfest završava u južnonjemačkom gradu Münchenu u nedjelju. | Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Komentari 8

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025