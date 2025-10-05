FOTO Završava Oktoberfest! Dame u dirndlu, potoci piva i kobase: Tu je 100 najboljih fotki

"Bilo je važno da su sve strane surađivale i uspjeli smo ponovno otvoriti u 17.30“, rekao je Scharpf o ponovnom otvaranju nakon prijetnje bombom. "Najljepše iskustvo za mene bilo je osjetiti taj duh 'sada više nego ikad'. Ljudi su se vratili na festival odmah nakon ponovnog otvaranja i slavili u dobrom raspoloženju“, rekao je. | Foto: Angelika Warmuth/REUTERS