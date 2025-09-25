Obavijesti

FOTO Želi imati najveće grudi na svijetu, a sad pati: 'Ne želim ih smanjiti! Ali doktori govore...'

Lorena Fabiana Colotta (53), poznatija kao Sabrina Sabrok, argentinsko-meksička je pjevačica, voditeljica, glumica, pornozvijezda i model koja je karijeru izgradila na šokiranju javnosti svojom opsesijom plastičnim operacijama. Davno si je zacrtala jedan cilj - želi imati najveće grudi na planeti. Ali sad se 'bori' za njih, stradala joj je kralježnica, vjerojatno će morati na operaciju smanjivanja grudi...
