FOTO Želi imati najveće grudi na svijetu, a sad pati: 'Ne želim ih smanjiti! Ali doktori govore...'

Lorena Fabiana Colotta (53), poznatija kao Sabrina Sabrok, argentinsko-meksička je pjevačica, voditeljica, glumica, pornozvijezda i model koja je karijeru izgradila na šokiranju javnosti svojom opsesijom plastičnim operacijama. Davno si je zacrtala jedan cilj - želi imati najveće grudi na planeti. Ali sad se 'bori' za njih, stradala joj je kralježnica, vjerojatno će morati na operaciju smanjivanja grudi...
Prije ulaska u svijet showbusinessa radila je kao učiteljica glazbenog, glazba joj je velika ljubav.
Sabrina je glazbenu karijeru započela 1996. osnivanjem industrial rock benda "Primeras Impresiones", tvrdi da je svirala kao predgrupa Marylinu Mansonu. Početkom 2000-ih seli se u Meksiko, gdje njezina karijera doživljava eksploziju sudjelovanjem u popularnim TV emisijama poput "La Hora Pico" i reality showa "Big Brother VIP". Uskoro je dobila i vlastitu emisiju o seksualnosti, a njezino tijelo krasilo je naslovnice meksičkog izdanja časopisa Playboy u više navrata.
S operacijama je krenula u ranim 20-im godinama. 'Odradila' je više od 50 estetskih zahvata, uključujući operacije nosa, usana... Potpuno je transformirala svoj izgled
"Liječnici su mi savjetovali da odem na operaciju smanjenja grudi zbog jakih bolova u leđima, bol je nepodnošljiva, ne mogu je ignorirati. Ali teško mi je zamisliti život bez mojih grudi, osjećam se loše oko toga, ne bi htjela napraviti", kaže Sabrina, koja je počela s dodatnim vježbama za leđa. Nada se da će joj to smanjiti bolove i da će tako uspjeti izbjeći operaciju.
"To utječe i na moj um, cijelu karijeru sam profitirala na račun mojih povećanih grudi, stvarno ih cijenim. Ali ako će to biti jedina opcija, otići ću na operaciju...", kaže Sabrok.
U braku je s 15 godina mlađim glazbenikom i producentom Alexandrom Hernandezom.
