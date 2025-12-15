Obavijesti

Gdje za Novu godinu u Zagrebu? Cijena stola u narodnjačkom klubu jednaka prosječnoj plaći

Piše Meri Tomljanović, Dora Pek,
Čitanje članka: 7 min
Za dnevni party s Aleksandrom Prijović VIP stol plaćali 700 eura • Za VIP stol u Mintu treba izdvojiti od 600 do 1200 eura • Besplatno možete na Dubiozu, grad časti s 118.000 eura

Kažu da kako uđete u Novu Godinu, takva će vam biti i cijela godina. A za najluđu noć Zagreb ima široku ponudu za svačiji džep. Cijene karata i Vip stolova po klubovima i hotelima kreću se od 18 pa do 1200 eura.

