Za dnevni party s Aleksandrom Prijović VIP stol plaćali 700 eura • Za VIP stol u Mintu treba izdvojiti od 600 do 1200 eura • Besplatno možete na Dubiozu, grad časti s 118.000 eura
Gdje za Novu godinu u Zagrebu? Cijena stola u narodnjačkom klubu jednaka prosječnoj plaći
Kažu da kako uđete u Novu Godinu, takva će vam biti i cijela godina. A za najluđu noć Zagreb ima široku ponudu za svačiji džep. Cijene karata i Vip stolova po klubovima i hotelima kreću se od 18 pa do 1200 eura.
