Broody je aktivan pas - pun energije, ali i nesebične ljubavi

Piše Ana Vukašinović,
Broody je aktivan pas - pun energije, ali i nesebične ljubavi
Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Baš kao i Broody koji je spreman s vama ići u avanture ili vas jednostavno svaki dan - razveseliti

Bok ljudi, ja sam Broody! Jučer su me slikali za osobnu. Ljut sam jer ne znam koju izabrati - sve su mi dobre. Dođite i pomozite mi da ih pošlihtamo!

Mlad sam peso, pun energije i još puniji ljubavi. Obožavam šetnje, igru i društvo ljudi, a najviše od svega sanjam o svom domu i “mojim” ljudima. Ako tražite aktivnog psa za izlete, avanture ili jednostavno nekoga tko će vas svaki dan razveseliti - ja sam vaš tip!

Volim istraživati, brzo učim i jedva čekam nekoga tko će mi pokazati svijet. Zauzvrat nudim vjernost, veselje i puno mahanja repom.

Dođite me upoznati, izvedite me u šetnju – vidjet ćete, kliknut ćemo odmah. Možda baš vi budete moja sretna priča. 

Kontakt-broj: 098/642-209, inbox Farmica

