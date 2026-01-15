FOTO Zovu je boginjom tangica: 'Je li ovo naj guza interneta?'

HITCHCOCK NA APARATIMA

Vrane na sve strane. Naš čitatelj snimio bizaran prizor na jezeru Bundek. Evo što kaže stručnjak

ZAGREB - Prolazili smo pored Bundeka i vidjeli hrpu vrana. Ovoliki broj njih na jednom mjestu je pomalo bizaran, ispričala nam je čitateljica koja je u utorak snimila velik broj vrana na snijegu. Upitali smo stručnjaka je li ovaj pojava neuobičajena. Ravnatelj Zoološkog vrta u Zagrebu objasnio nam je kako se vrane u ovo zimsko doba skupljaju u zimska jata. Tada im se pridruže i vrane koje ne obitavaju u gradu.