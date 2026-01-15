FOTO Zovu je boginjom tangica: 'Je li ovo naj guza interneta?'

Amerikanka Sommer Ray (28) ne skriva da je zaljubljena u svoje tijelo. Njezine zaobljene bokove, čvrstu stražnjicu i trbuh od 'čelika' krase godine treniranja, budući da dolazi iz obitelji bodybuildera...
Njezin otac bio je profesionalni bodybuilder, a Sommer je već s 16 godina započela svoju fitness karijeru.
| Foto: Instagram
Njezin otac bio je profesionalni bodybuilder, a Sommer je već s 16 godina započela svoju fitness karijeru. |
Foto: Instagram
Njezin otac bio je profesionalni bodybuilder, a Sommer je već s 16 godina započela svoju fitness karijeru.
| Foto: Instagram
Na Instagramu redovito objavljuje zavodljive fotografije u mikro bikinijima, sportskim topićima i najčešće tangicama koje su postale njezin zaštitni znak.
| Foto: Instagram
Nema lažnog skrivanja ni nepotrebne sramežljivosti - Sommer s ponosom ističe ono što je sama izgradila, a njezina stražnjica redovito je tema brojnih komentara i članaka.
| Foto: Instagram
"Najbolja guza interneta", kako je fanovi često nazivaju, zasluženo nosi tu titulu - ne zbog filtara ili operacija, već zbog napornog rada u teretani i genetike
| Foto: Instagram
Nije ni čudo da su njezine fotke u tangicama među najlajkanijima na Instagramu. Prati ju više od 23 milijuna ljudi.
| Foto: Instagram
No Sommer nije samo ukras na ekranu. Osim što je izgradila svoj osobni brend, pokrenula je i vlastiti modni i fitness biznis - uključujući liniju odjeće "Sommer Ray’s Shop".
| Foto: Instagram
Osim toga, okušala se i kao model, glumica, a pojavila se i u nekim reality emisijama.
| Foto: Instagram
Zanimljivo je da Sommer često odbacuje etiketu "influencerice", tvrdeći da je "business woman" i da društvene mreže koristi kao alat, a ne svrhu.
| Foto: Instagram
U jednom intervjuu izjavila je: “Znam da izgledam seksi, ali ono što ljude zadržava uz mene je energija - sirova, nefiltrirana, autentična.”
| Foto: Instagram
Mediji su je povezivali s nizom slavnih frajera, od glazbenika Machine Gun Kellyja do bivšeg dečka Jakea Paula.
| Foto: Instagram
Ipak, Sommer ne voli da joj se privatni život stavlja pod povećalo, a često naglašava kako nikad nije iskoristila muškarce za karijeru.
| Foto: Instagram
U jednom viralnom videu objasnila je da je "djevica u svijetu punom lažnjaka" - aludirajući na to da se nije prodala ni za slavu ni za novac.
| Foto: Instagram
Čak je i odbijala unosne sponzorske ugovore ako su joj se činili "fejk".
| Foto: Instagram
Rođena je 15. rujna 1996. u američkom Coloradu.
| Foto: Instagram
Ova zavodljiva Amerikanka uspjela je spojiti ljepotu, snagu i seksipil u ubojitu kombinaciju koja joj je donijela milijune pratitelja na društvenim mrežama i status prave internetske senzacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram