GALERIJA 40 tetovaža koje je preteško i gledati: Trajni horor!
Ukus je subjektivan i ono što netko smatra predivnim, za druge može biti katastrofa. Ipak, možemo se složiti da neke stvari jednostavno nisu ugodne za gledanje. Bilo da je riječ o lošoj izradi, lošim idejama ili namjerno lošem dizajnu, tetovaže podijeljene na Facebook stranici pod nazivom 'Ink Shaming - All Bad Tattoos' doista su teške za gledanje. 'Ovo je trajni horor', pisali su ljudi u komentarima. Tetovaža je, u konačnici, više od tinte na koži - ona je simbol. Pogledajte ova 'umjetnička djela' u galeriji...