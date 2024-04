GLEDAJTE UŽIVO Počeo prijenos finala izložbe koja prethodi psećem spektaklu u Zagrebu

Sutra se otvara Svjetska izložba pasa na Zagrebačkom velesajmu, a danas je međunarodnom izložbom na kojoj je prijavljeno gotovo 4.000 pasa iz cijelog svijeta, počelo zagrijavanje za ovaj spektakl. Finale međunarodne izložbe, spektakularni 24sata, možete pratiti na 24sata!

GLEDAJTE LIVE PRIJENOS OVDJE:

Brojke svjetske izložbe su zaista impresivne – od 24. do 28. travnja na Zagrebačkom velesajmu će naši posjetitelji moći vidjeti 24.834 psa koji će se predstaviti u gotovo 400 različitih pasmina. Svakako treba napomenuti da je najviše prijavljenih zlatnih retrivera, njih čak 252, a moći ćemo vidjeti i 235 francuskih buldoga, 224 njemačka patuljasta špica, 194 velška korgija pembruk i 192 sibirska haskija.

Naravno, svjetskoj će se kinološkoj javnosti s ponosom predstaviti i hrvatske autohtone pasmine – dalmatinskog psa, bosansko-hercegovačkog-hrvatskog pastirskog psa tornjaka, istarskog kratkodlakog i oštrodlakog goniča, posavskog goniča, hrvatskog ovčara, te još uvijek međunarodno nepriznatog malog međimurskog psa – međija!

Iz Hrvatskog kinološkog saveza poručuju da su posjetitelji dobrodošli i oni će (bez pasa) moći ući na ulazu JUG 1, a cijena dnevne ulaznice je 10 EURA, s tim da djeca do 12 godina imaju besplatan ulaz.

Pobjednik današanje međunarodne izložbe bira se u paviljonu 5 od 15 sati.

U četvrtak, 25. travnja, bit će prvi dan Svjetske izložbe i posjetitelji će moći uživati od 8 do 16 sati u velikom broju različitih ovčarskih i pastirskih pasa, ptičara i hrtova. U istom terminu u petak sudit će se terijeri, goniči, retriveri, španijeli i psi za vodu. Subota je rezervirana za špiceve i primitivne pse, te za pse za pratnju i patuljaste pse, dok ćemo u nedjelju gledati pinčere, šnaucere, molose, švicarske planinske i pastirske pse te jazavčare. Svaki dan od 16 do 19 sati birat će se najljepši psi po raznim kategorijama u paviljonu 5. U nedjelju nakon 18 sati održat će se i velika finala, a prije toga će se i obaviti svečana primopredaja zastave Međunarodne kinološke federacije organizatorima sljedeće svjetske izložbe – Finskom kinološkom savezu! Nakon toga će se izabrati najbolje mlade vodiče u starosti od 10 do 18 godina, najljepše pse hrvatskih autohtonih pasmina, najljepše mlade pse, te na koncu i tri najljepša psa svijeta! Najljepše pse na svijetu izabrat će profesor Nikša Lemo, renomirani hrvatski sudac za sve pasmine, veterinar i svjetski poznati uzgajivač.