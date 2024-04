Zagreb je spreman za Svjetsku izložbu pasa: Najviše pasa stiže iz Italije, bit će ih i iz Australije!

Još je samo par dana ostalo do otvaranja najveće Svjetske izložbe pasa na Zagrebačkom velesajmu, a o pripremama koje se privode kraju na Zagrebačkom velesajmu za 24sata je govorio tajnik Hrvatskog kinološkog saveza Bojan Mataković:

- Sad se odrađuju završne pripreme, upravo se postavljaju ringovi u kojima će se ocjenjivati psi, to je velika manifestacija, najveća do sad u povijesti Hrvatskog kinološkog saveza, Svjetska izložba počinje u četvrtak, ali imamo jednu izložbu za zagrijavanje u srijedu.

Koliko pasa i sudionika se ukupno očekuje na izložbi od četvrtka do nedjelje?

- Za sve izložbe od srijede do nedjelje imamo golemih 25.000 prijava, a na samoj Svjetskoj će biti skoro 15.000 pasa, što je stvarno vrlo lijepi broj. Izlagači nam dolaze iz gotovo 80 različitih svjetskih zemalja, u najvećem broju su izlagači iz Italije, Poljske, Češke, Mađarske, to su one zemlje koje su nam i blizu, ali su i kinološki vrlo snažne, no imamo i izlagače iz Australije, Južne Amerike, SAD-a. To će biti najveći kinološki događaj u svijetu, najvažniji za Svjetsku kinološku organizaciju ali i općenito za kinologiju.

Treba li nešto posebno naglasiti za sve naše građane koji će htjeti posjetiti izložbu? Hoće li biti parkinga, smiju dolaziti sa svojim psima ili bolje ne?

- Pozivamo sve zainteresirane na izložbu, ovdje će moći vidjeti gotovo sve pasmine koje postoje na svijetu, dolaze nam posjetitelji iz cijele Europe i svijeta, neki dolaze samo da vide Svjetsku izložbu pasa i pse. Organizacija parkinga je prije svega prilagođena izlagačima. Nadamo se da će istočni parking Zagrebačkog velesajma biti dostatan i za posjetitelje, ali- ako i bude popunjen- vjerujem da će se ljudi u ovom dijelu grada snaći. Građanima savjetujem da ne vode sa pse sa sobom, gužva će biti neizbježna, a psima koji nisu naviknuti na izložbe to može biti i stres, pa takvima bi vjerojatno bilo zgodnije da ostanu kod kuće, u ambijentu na koji su navikli.

Možemo li dati kakav savjet onima koji dolaze sa djecom, kako se odnositi prema psima na izložbi?

- Djeca su, naravno, dobrodošla, ulaz za djecu do 12 je besplatan, ali apeliram na roditelje da paze na njih, da poklone dužnu pažnju na brigu o djeci.