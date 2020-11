- Toliko smije\u0161no. Greta mora poraditi na svom problemu s bijesom, a onda treba s prijateljem oti\u0107i pogledati film. Smiri se Greta, smiri se - napisao je u prosincu pro\u0161le godine na Twitteru.

<p>Čekala je, čekala. I dočekala. Mlada aktivistkinja Greta Thunberg 'vratila je Donaldu Trumpu za verbalni napad star godinu dana.</p><p>Na profesionalan način 'istrolala' je još uvijek aktualnog predsjednika, i to istim riječima kojima je on nju napao kada je proglašena Timeovom osobom godine.</p><p>Trump joj je tada napisao na Twitteru kako bi trebala poraditi na svom problemu s bijesom i da bi se mogla smiriti.</p><p>- Toliko smiješno. Greta mora poraditi na svom problemu s bijesom, a onda treba s prijateljem otići pogledati film. Smiri se Greta, smiri se - napisao je u prosincu prošle godine na Twitteru.</p><p>Da Trump bijesni zbog izbornih rezultata koji mu ne idu u korist, danas već znaju i ptice na grani. Greta je to odlučila iskoristiti.</p><p>- Toliko smiješno. Donald mora poraditi na svom problemu s bijesom, a onda treba s prijateljem otići pogledati film. Smiri se Donald, smiri se - odgovorila je Trumpu na njegov tweet 'Zaustavite brojanje!'.</p>