Donald Trump ignorirao Gretu: Njezin izraz lica govori sve...

Snimka na kojoj američki predsjednik Donald Trump prolazi pored tinejdžerske aktivistice za klimu Grete Thunberg i ignorira je postala je viralna.

Greta i Trump su se sreli na hodnicima UN u New Yorku dok su dolazili na summit o klimatskim promjenama. Snimku su ubrzo preuzeli Sky News, Euro News i Now This, a podijeljena je i na Twitteru.

Greta Thunberg održala je u UN-u govor u kojem je osudila svjetske vođe da su propustili poduzeti snažne mjere u borbi protiv klimatskih promjena. Bijesno im je poručila: "Kako se usuđujete, ukrali ste mi djetinjstvo".