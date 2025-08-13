Obavijesti

Viral

Komentari 24
ANKETA

Gusta dlaka ili razvod braka i je li glatko uistinu slatko? Trebaju li muškarci brijati prsa i noge?

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Gusta dlaka ili razvod braka i je li glatko uistinu slatko? Trebaju li muškarci brijati prsa i noge?
Foto: ChatGPT (fotomontaža)

Prema istraživanju provedenom u Velikoj Britaniji, više od 60 posto muškaraca od 16 do 64 godine redovito uklanja dlake s tijela

Ljeto je u punom jeku, plaže su krcate, a sunce neumoljivo prži. Vjetar pomalo pirka, a žene pokušavaju dobiti što bolji ten na njihovoj glatkoj koži. S druge strane, muškarci s prsima i nogama prekrivenim dlakama privlače pažnju i pokreću pitanje trebaju li muškarci brijati noge i prsa.

URNEBESNO VIDEO Natjerala muža da obrije bradu, a sad plače: 'Imala si Vikinga, sad imaš Kate Moss'
VIDEO Natjerala muža da obrije bradu, a sad plače: 'Imala si Vikinga, sad imaš Kate Moss'

Prema istraživanju provedenom u Velikoj Britaniji, više od 60 posto muškaraca od 16 do 64 godine redovito uklanja dlake s tijela. Među njima, 13 posto povremeno uklanja dlake s prsa, dok 12 posto brije pazuhe. Također, jedan od tri muškarca redovito uklanja dlake s intimnog područja.

Istraživanje sa Sveučilišta Turku u Finskoj pokazalo je da žene preferiraju manje dlakave muškarce tijekom ovulacije. Također, žene koje su sudjelovale u istraživanju izjavile su da se uz dlakave muškarce osjećaju sigurnije i lakše se povezuju s njima.

KOJA IDEJA! 'Brijem muškarce dok u seksi donjem rublju sjedim na njima'
'Brijem muškarce dok u seksi donjem rublju sjedim na njima'

No, nije svaka dlaka dobrodošla. Preko 40 posto žena smatra odbojnima dlake na muškim leđima, stražnjici i stopalima. Posebno je neprivlačna dlaka na nožnom palcu. Također, žene u velikim gradovima često preferiraju muškarce koji uklanjaju dlake s cijelog tijela, dok žene u ruralnim područjima smatraju da je svaka muška dlaka na svom mjestu.

PRAVILAN NAČIN Dlačice uklanjajte u smjeru rasta i spriječite iritaciju kože
Dlačice uklanjajte u smjeru rasta i spriječite iritaciju kože

Prema anketi provedeno u SAD-u, 73 posto žena izjavilo je da im je tjelesna dlakavost kod muškaraca privlačna. Čak 27 posto žena preferiralo je glatku kožu. Međutim, mnoge žene napominju da umjerenost igra ključnu ulogu. Previše dlaka može biti neprivlačno, dok premalo može djelovati neprirodno.

Istraživanje britanske YouGov agencije pokazalo je da 40 posto žena smatra da muškarci izgledaju bolje s umjereno dlakavim prsima, dok samo 9% preferira potpuno glatka prsa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
VIDEO Javili su nam se vlasnici tovara iz ljubavnog klinča: 'Moj Miško digne surlicu i ode...'
HIT DANA: ĐIHA-ĐIHA

VIDEO Javili su nam se vlasnici tovara iz ljubavnog klinča: 'Moj Miško digne surlicu i ode...'

Kako je magarac utekao, pa kao i vi kad pobjegnete od kuće kada vas udari u glavu. Udarilo je njemu u glavu, pokidao je lanac i otišao je on za njom, nanjušio ju je, govori nam vlasnik...
Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda'
BUNGEE DJEDICA

Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda'

Još uvijek nasmijan, još uvijek neustrašiv, još uvijek ruši rekorde. Hvala ti što nas sve inspiriraš, Richarde! - napisali su u objavi
Fotka iz kolovoza 1970. godine: Zagrepčani u bundama. Mnogi su mislili da je fejk. Ali nije...
POSTOJI I OBJAŠNJENJE

Fotka iz kolovoza 1970. godine: Zagrepčani u bundama. Mnogi su mislili da je fejk. Ali nije...

Ljetne vrućine haraju čitavom Hrvatskom, a na društvenim mrežama širi se fotografija zbog koje su mnogi ostali zbunjeni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025