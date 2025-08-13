Gusta dlaka ili razvod braka i je li glatko uistinu slatko? Trebaju li muškarci brijati prsa i noge?

Ljeto je u punom jeku, plaže su krcate, a sunce neumoljivo prži. Vjetar pomalo pirka, a žene pokušavaju dobiti što bolji ten na njihovoj glatkoj koži. S druge strane, muškarci s prsima i nogama prekrivenim dlakama privlače pažnju i pokreću pitanje trebaju li muškarci brijati noge i prsa.

Prema istraživanju provedenom u Velikoj Britaniji, više od 60 posto muškaraca od 16 do 64 godine redovito uklanja dlake s tijela. Među njima, 13 posto povremeno uklanja dlake s prsa, dok 12 posto brije pazuhe. Također, jedan od tri muškarca redovito uklanja dlake s intimnog područja.

Istraživanje sa Sveučilišta Turku u Finskoj pokazalo je da žene preferiraju manje dlakave muškarce tijekom ovulacije. Također, žene koje su sudjelovale u istraživanju izjavile su da se uz dlakave muškarce osjećaju sigurnije i lakše se povezuju s njima.

No, nije svaka dlaka dobrodošla. Preko 40 posto žena smatra odbojnima dlake na muškim leđima, stražnjici i stopalima. Posebno je neprivlačna dlaka na nožnom palcu. Također, žene u velikim gradovima često preferiraju muškarce koji uklanjaju dlake s cijelog tijela, dok žene u ruralnim područjima smatraju da je svaka muška dlaka na svom mjestu.

Prema anketi provedeno u SAD-u, 73 posto žena izjavilo je da im je tjelesna dlakavost kod muškaraca privlačna. Čak 27 posto žena preferiralo je glatku kožu. Međutim, mnoge žene napominju da umjerenost igra ključnu ulogu. Previše dlaka može biti neprivlačno, dok premalo može djelovati neprirodno.

Istraživanje britanske YouGov agencije pokazalo je da 40 posto žena smatra da muškarci izgledaju bolje s umjereno dlakavim prsima, dok samo 9% preferira potpuno glatka prsa.