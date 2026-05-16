MALI AGA IZ DUMOVCA

Držali su ga na lancu, a u azilu čeka novog vlasnika koji će mu posvetiti zasluženu pažnju

Piše Marijana Matković,
Držali su ga na lancu, a u azilu čeka novog vlasnika koji će mu posvetiti zasluženu pažnju
Foto: Azil Dumovec

Aga je petogodišnji pas iz Dumovca koji je nakon neugodnog iskustva u udomiteljstvu vraćen u sklonište. I dalje vjeruje ljudima i nada se novom domu. Druželjubiv je, poslušan i donirao je krv za bolesnog psa, te će donijeti puno radosti novom vlasniku

Ja sam Aga iz Dumovca, imam 5 godina. Čovjek koji me udomio iznevjerio je moje povjerenje i držao me na lancu, pa su me vratili u Dumovec. Sve sam oprostio, i dalje imam vjeru u ljude i nadam se da će me netko potražiti i otvoriti mi vrata svoga doma. Jako sam druželjubiv i poslušan, bio sam i donor krvi za bolesnog psa i pružit ću vam puno radosti.

Kontakt adresa: udomljavanje@dumovec.hr

storyeditor/2026-05-16/695512636_122240248394106873_4265690476466971787_n.jpg
Foto: Azil Dumovec
