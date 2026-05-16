Držali su ga na lancu, a u azilu čeka novog vlasnika koji će mu posvetiti zasluženu pažnju

Ja sam Aga iz Dumovca, imam 5 godina. Čovjek koji me udomio iznevjerio je moje povjerenje i držao me na lancu, pa su me vratili u Dumovec. Sve sam oprostio, i dalje imam vjeru u ljude i nadam se da će me netko potražiti i otvoriti mi vrata svoga doma. Jako sam druželjubiv i poslušan, bio sam i donor krvi za bolesnog psa i pružit ću vam puno radosti.

Kontakt adresa: udomljavanje@dumovec.hr