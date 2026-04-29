HIT SNIMKA Baka u kolicima se vozi cestom, a iza nje se stvorila velika kolona: 'Samo u Splitu!'
Neobična snimka iz Splita postala je viralna na TikToku te je u samo dva dana prikupila više od 400 tisuća pregleda. Naime, snimka prikazuje nesvakidašnji prizor: starija žena u električnim kolicima vozi se cestom, a promet iza nje malo se "zagužvao".
Uz natpis "Samo u Splitu", na snimci se vidi kako se žena vozi svojom trakom, bliže sredini ceste, a u jednom trenutku iza nje se našao gradski autobus, dok su ostali automobili nastavljali vožnju zaobilazeći je.
Prizor je zabavio mnoge gledatelje te se u komentarima pojavila lavina reakcija.
- Ok, brate što je ovo?
- Tko je ta diva?
- Najnormalnije jutro u Splitu.
- Ako može romobil, zašto ne bi mogla i ona?
