HIT SNIMKA Baka u kolicima se vozi cestom, a iza nje se stvorila velika kolona: 'Samo u Splitu!'

Neobična snimka iz Splita postala je viralna na TikToku te je u samo dva dana prikupila više od 400 tisuća pregleda. Naime, snimka prikazuje nesvakidašnji prizor: starija žena u električnim kolicima vozi se cestom, a promet iza nje malo se "zagužvao".

Uz natpis "Samo u Splitu", na snimci se vidi kako se žena vozi svojom trakom, bliže sredini ceste, a u jednom trenutku iza nje se našao gradski autobus, dok su ostali automobili nastavljali vožnju zaobilazeći je.

Prizor je zabavio mnoge gledatelje te se u komentarima pojavila lavina reakcija.

- Ok, brate što je ovo?

- Tko je ta diva?

- Najnormalnije jutro u Splitu.

- Ako može romobil, zašto ne bi mogla i ona?