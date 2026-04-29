Iza ove slatke njuške krije se mala ženkica koja, zajedno sa svojim leglom, uskoro ostaje bez privremenog smještaja. Vrijeme joj istječe, a potreban joj je barem novi privremeni dom ili, još bolje, netko tko će joj pružiti trajnu sigurnost i ljubav
ŽENSKO ŠTENE
Hitno traži dom: Slatka njuškica spremna je za život u obitelji
Unatoč neizvjesnosti, ova njuškica već je naučila hodati na povodcu i polako svladava sve pseće manire, spremna da postane vjerna i razigrana članica nečije obitelji.
Bok ljudi! Ja sam ženkica koja dolazi iz legla u kojemu su još dvije ženke i jedan mužjak. Imali smo privremeni smještaj, koji ćemo uskoro izgubiti pa nam je stvarno hitno potreban barem novi privremi dom, ako se ne jave ljudi koji bi nas udomili, poručuju volonteri iz Dumovca. Naučila sam se već na povodac i sad učim i kako se lijepo ponašati u šetnji.
Kontakt-broj: 099/5463-300
