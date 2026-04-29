Hitno traži dom: Slatka njuškica spremna je za život u obitelji

Unatoč neizvjesnosti, ova njuškica već je naučila hodati na povodcu i polako svladava sve pseće manire, spremna da postane vjerna i razigrana članica nečije obitelji.

Bok ljudi! Ja sam ženkica koja dolazi iz legla u kojemu su još dvije ženke i jedan mužjak. Imali smo privremeni smještaj, koji ćemo uskoro izgubiti pa nam je stvarno hitno potreban barem novi privremi dom, ako se ne jave ljudi koji bi nas udomili, poručuju volonteri iz Dumovca. Naučila sam se već na povodac i sad učim i kako se lijepo ponašati u šetnji.

Kontakt-broj: 099/5463-300