Horor na Tajlandu: Britanska influencerica pala s četvrtog kata i slomila leđa na 24 mjesta

Britanska turistkinja Beth Klug iz Grimsbyja bori se za život nakon stravičnog pada s balkona hotela u Pattayi na Tajlandu. Zadobila je teške ozljede, uključujući prijelom kralježnice na čak 24 mjesta, a njezini prijatelji očajnički pokušavaju prikupiti sredstva za njezino liječenje i povratak kući. Beth Klug, koja na Instagramu često objavljuje selfije, vratila se u svoju hotelsku sobu u ranim jutarnjim satima 15. ožujka, nakon čega je pala s balkona na četvrtom katu. Pala je na betonsku žardinjeru, pri čemu je slomila kralježnicu na 24 mjesta i obje ruke, koje sada ne može pomicati, prenosi The Mirror.

Spasilačke ekipe pronašle su je kako leži u grmlju pokraj 22-katne zgrade i zapomaže od bolova. Policija još uvijek utvrđuje je li te noći konzumirala alkohol. Jedan od hotelskih zaštitara prvi joj je pritekao u pomoć.

​- Dok sam bio na dužnosti, čuo sam zvuk kao da je velik predmet pao i udario u grmlje. Potrčao sam provjeriti i pronašao osobu koja je pala i zapomagala. Odmah sam obavijestio nadležne službe - rekao je.

Foto: Instagram

Policija je izvijestila da pregledava snimke nadzornih kamera kako bi utvrdila točan uzrok nesreće. Policijsko izvješće ključno je za aktivaciju putnog osiguranja, piše Mirror.

Dok Beth leži u bolnici, njezini prijatelji u Velikoj Britaniji organiziraju prikupljanje sredstava. Njezina prijateljica Kim Lyall objasnila je situaciju s osiguranjem.

​- Beth ima osiguranje, ali oni traže policijsko izvješće prije nego što počnu plaćati. Veleposlanstvo se uključilo kako bi ubrzalo stvari. U velikim je bolovima, kao što možete zamisliti. Uopće ne može pomicati ruke. Slomljene su. Nadajmo se da ćemo je uskoro dovesti kući - kazala je. Dodala je kako je Beth mlada djevojka koja je sama u stranoj bolnici i trpi teške bolove te je zamolila javnost za suosjećanje. Slučajevi poput njezinog nisu rijetkost, a troškovi medicinskog prijevoza natrag u domovinu često premašuju 35.000 eura, što obitelji stavlja u iznimno težak položaj ako osiguranje odbije pokriti troškove.

Prijateljica Anna Mohammed posjetila ju je u bolnici u Pattayi.

​- Beth je teško ozlijeđena. Potrebna joj je medicinska pomoć što je prije moguće. Pokušavamo pronaći sredstva da je vratimo kući. Leđa su joj slomljena na 24 mjesta, ne može koristiti ruke i trpi strašne bolove - rekla je.

Grad poznat kao "porno Disneyland"

Pattaya, gdje se nesreća dogodila, postala je jedna od glavnih turističkih destinacija na Tajlandu, privlačeći posjetitelje barovima, salonima za masažu i jeftinim seksom. Neki Britanci su je prozvali "porno Disneylandom" zbog iskustava koja nisu lako dostupna u njihovoj domovini. Međutim, takva reputacija sve više narušava širu sliku Tajlanda kao obiteljske destinacije sa zapanjujućim plažama, bogatom poviješću i izvrsnom hranom.